Pregovori o okončanju rata u Ukrajini ipak se neće održati?

Vrijeme održavanja novih trilateralnih pregovora o rješavanju rata u Ukrajini povezano je sa sukobom na Bliskom istoku, izjavio je u Jurij Ušakov, savjetnik Kremlja za vanjsku politiku, dovodeći time u pitanje hoće li se pregovori održati sljedećeg mjeseca kako je prvotno predloženo
Ušakov je, kako prenose ruske novinske agencije, rekao da Moskva još nije predložila točan datum pregovora. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu kako se nada da će se sastanak održati u Abu Dabiju između 6. i 10. studenoga.
Bez Europljana
"To će također ovisiti o situaciji na bojišnici i općim okolnostima. Vidite kakva je trenutno situacija na Bliskom istoku. Ona jednostavno ne dopušta održavanje sastanka u skoroj budućnosti. To je barem moja pretpostavka", rekao je u Ušakov novinarima u srijedu, aludirajući na regionalne posljedice sukoba koji uključuje SAD, Izrael i Iran.
Ušakov je također naveo da nije bilo razgovora o sudjelovanju europskih pregovarača u sljedećem krugu pregovora. Čelnici Velike Britanije, Njemačke i Francuske izjavili su prošlog vikenda da će Europa imati ulogu u pregovorima – uz posredovanje SAD-a – između ruskog predsjednika Vladimira Putina i Zelenskog, s ciljem postizanja prekida vatre.
"O tome uopće nema govora, o tome se čak ni ne razmišlja", rekao je Ušakov dodajući kako trenutačno postoji samo dogovor o nastavku trilateralnih konzultacija u kojima sudjeluju predstavnici Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država.
Sjedinjene Države predvode napore za pokretanje pregovora o pronalaženju rješenja za sukob u Ukrajini, koji traje već četiri i pol godine, dok su europske zemlje – najbliži saveznici Ukrajine i njezini najveći vojni podupiratelji – uglavnom ostale po strani. Ušakov je tijekom vikenda izjavio da bi Europa trebala biti uključena u rasprave jer bi njezino stajalište moglo biti ključno.
U komentarima ranije u srijedu, Ušakov je rekao da se o mogućem sudjelovanju europskih zemalja u pregovorima nije razgovaralo tijekom telefonskog razgovora koji je Putin u utorak vodio s finskim predsjednikom Alexanderom Stubbom i norveškim premijerom Jonasom Gahr Støreom.