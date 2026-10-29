Pregovori o okončanju rata u Ukrajini ipak se neće održati?

"To će također ovisiti o situaciji na bojišnici i općim okolnostima. Vidite kakva je trenutno situacija na Bliskom istoku. Ona jednostavno ne dopušta održavanje sastanka u skoroj budućnosti. To je barem moja pretpostavka", rekao je u Ušakov novinarima u srijedu, aludirajući na r egionalne posljedice sukoba koji uključuje SAD, Izrael i Iran.

Ušakov je, kako prenose ruske novinske agencije, rekao da Moskva još nije predložila točan datum pregovora. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu kako se nada da će se sastanak održati u Abu Dabiju između 6. i 10. studenoga.

Ušakov je također naveo da nije bilo razgovora o sudjelovanju europskih pregovarača u sljedećem krugu pregovora. Čelnici Velike Britanije, Njemačke i Francuske izjavili su prošlog vikenda da će Europa imati ulogu u pregovorima – uz posredovanje SAD-a – između ruskog predsjednika Vladimira Putina i Zelenskog, s ciljem postizanja prekida vatre.



"O tome uopće nema govora, o tome se čak ni ne razmišlja", rekao je Ušakov dodajući kako trenutačno postoji samo dogovor o nastavku trilateralnih konzultacija u kojima sudjeluju predstavnici Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država.



Sjedinjene Države predvode napore za pokretanje pregovora o pronalaženju rješenja za sukob u Ukrajini, koji traje već četiri i pol godine, dok su europske zemlje – najbliži saveznici Ukrajine i njezini najveći vojni podupiratelji – uglavnom ostale po strani. Ušakov je tijekom vikenda izjavio da bi Europa trebala biti uključena u rasprave jer bi njezino stajalište moglo biti ključno.

U komentarima ranije u srijedu, Ušakov je rekao da se o mogućem sudjelovanju europskih zemalja u pregovorima nije razgovaralo tijekom telefonskog razgovora koji je Putin u utorak vodio s finskim predsjednikom Alexanderom Stubbom i norveškim premijerom Jonasom Gahr Støreom.