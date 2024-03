Rusi su uništili najmanje tri ukrajinska Abramsa, evo kako to rade

Ukrajinska vojska do sada je izgubila tri tenka M1 Abrams, a još je najmanje jedan oštećen, unatoč tome što je nedostatak artiljerijskih granata primorao tu zemlju na borbu izbliza umjesto izdaleka. S obzirom na to da se za uništavanje tenkova koriste protutenkovske vođene rakete, Forbes navodi da bi se to moglo spriječiti sustavom za upozorenje na projektile, no ističe da postoje i mnogi drugi načini za uništenje tenkova