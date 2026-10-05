Rusi napali Harkiv: Ljudi su ginuli u vlastitim krevetima

Oleh Sinihubov, guverner Harkivske oblasti, objavio je na Telegramu da su tri bombe pogodile različite dijelove grada. Prema njegovim riječima, ozlijeđene su 53 osobe, od kojih se 30 liječi u bolnici, a troje je u teškom stanju.

Gradonačelnik Harkiva Ihor Terehov rekao je da su spasilačke službe iz ruševina izvukle dva tijela.

Pročelja i balkoni stambenih zgrada teško su oštećeni, a stanovi su razrušeni. Spasilačke ekipe izvodile su stanovnike iz zgrada i pažljivo ih provodile pokraj hrpa ruševina.