Rusi napali Harkiv: Ljudi su ginuli u vlastitim krevetima

U ruskom napadu na stambeni dio Harkiva poginulo je petero ljudi, a više od 50 ih je ozlijeđeno, među kojima je troje djece, dok su stambene zgrade teško oštećene, objavili su ukrajinski dužnosnici
Oleh Sinihubov, guverner Harkivske oblasti, objavio je na Telegramu da su tri bombe pogodile različite dijelove grada. Prema njegovim riječima, ozlijeđene su 53 osobe, od kojih se 30 liječi u bolnici, a troje je u teškom stanju.
Gradonačelnik Harkiva Ihor Terehov rekao je da su spasilačke službe iz ruševina izvukle dva tijela.
Pročelja i balkoni stambenih zgrada teško su oštećeni, a stanovi su razrušeni. Spasilačke ekipe izvodile su stanovnike iz zgrada i pažljivo ih provodile pokraj hrpa ruševina.
"Vidjeli smo dvoje susjeda ozlijeđenih i prekrivenih krvlju. Moja je kći izašla iz stana, a ja sam uzela samo dokumente", rekla je stanovnica Viktoriia Nahornyak za Reuters Television.
Jedan od stanovnika pronađen je mrtav u svom krevetu. Drugo tijelo pronađeno je na tlu i bilo je prekriveno dekom.
Dužnosnici su izvijestili da su u napadu oštećena i skladišta. Harkiv, smješten 30 kilometara od ruske granice, drugi je najveći grad u Ukrajini. Od početka rata u veljači 2022. godine grad je izložen kontinuiranim ruskim napadima i pretrpio je velika razaranja.