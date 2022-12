Rusi koji su napustili zemlju plaćat će veći porez: 'Izdali su zemlju, rodbinu i prijatelje'

Vjačeslav Volodin, predsjednik ruskog parlamenta Dume, rekao je da njegov donji dom priprema zakon kojim bi se povećao porez za ljude koji su napustili zemlju, što su mnogi učinili otkako je u veljači započela invazija na Ukrajinu.

Broj Rusa koji su napustili zemlju od početka invazije na Ukrajinu je nepoznat.

Neki su lokalni mediji objavili da je do početka listopada iz države otišlo i do 700.000 ljudi nakon što je u rujnu najavljena mobilizacija i do 300.000 vojnika. Vlasti su tada odbacile tu procjenu.