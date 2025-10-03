Rusi baš provociraju Dansku: Ratnim brodovi nišanili mornaricu u Baltičkom moru

Ruski ratni brodovi iznova su plovili pravcem sudara, usmjeravali oružje prema danskim mornaričkim plovilima i ometali navigacijske sustave u danskim tjesnacima koji povezuju Baltičko i Sjeverno more, rekla je danska obrambena obavještajna služba u petak.

Takvi incidenti riskiraju nenamjernu eskalaciju, navodi se. Baltička regija na visokoj je razini pripravnosti nakon incidenata s podvodnim kablovima, prekidom opskrbe plina, upadima u zračni prostor i pojavom dronova otkad je započela ruska invazija Ukrajine, koja je povećala tenzije između Moskve i Zapada.

Danska, koja nepokolebljivo podržava Ukrajinu u njezinu ratu s Rusijom, povećala je svoj vojni proračun i obvezala se na nabavku oružja dalekog dometa, sposobnog gađati ciljeve unutar Rusije.

"Vidjeli smo nekoliko incidenata u danskim tjesnacima, kad su helikopteri danskih zračnih snaga i mornarička plovila ciljani radarima i kad je prema njima usmjeravano oružje ruskih ratnih brodova", rekao je na konferenciji za medije direktor danske obrambene obavještajne službe Thomas Ahrenkiel.