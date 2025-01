Rubio: Trumpov interes za kupnju Grenlanda nije šala

"Ovo nije šala", rekao je Rubio.

"Ne radi se o stjecanju zemlje radi stjecanja zemlje. To je naš nacionalni interes i to treba riješiti", rekao je.

Grenlandski premijer Mute Egede, koji je pojačao poticaj za neovisnost, više puta je poručio da otok nije na prodaju i da njegovi građani trebaju odlučivati o svojoj budućnosti.

Rubio je u intervjuu rekao da će Arktik postati kritičan za plovne rute i da Sjedinjene Države moraju biti u stanju to obraniti. Upozorio je da bi američki rival Kina mogla nastojati razvijati svoju prisutnost.

Na pitanje hoće li SAD posjedovati Grenland za četiri godine, Rubio je odgovorio: "Očito je to predsjednikov prioritet i on je to istaknuo (...) Još nismo u poziciji da razgovaramo o tome kako ćemo točno taktički nastaviti. Ono u što možete biti uvjereni je to da će za četiri godine naš interes za Arktik biti sigurniji."