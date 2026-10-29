RTS se ispričao gledateljima: 'Želimo vratiti vaše povjerenje'

Nakon što je generalna direktorica RTS-a , Manja Grčić podnijela ostavku, a netom prije toga smijenila urednicu Informativnog programa, Bojanu Mlađenović , uslijedio je cijeli niz smjena, potaknutih zahtjevima Studentske liste za micanjem stranačkih kadrova i objektivnim novinarstvom.

Među smijenjenima su Zoran Stanojević, urednik portala RTS-a, te Gorislav Papić, urednik emisije Oko. Razriješene su i Vesna Šiljegović, urednica emisije Srbija danas i dopisništava RTS-a, te Nikolina Rakić, odgovorna urednica Jutarnjeg i beogradskog programa.

Smijenjena je i Suzana Gvozdenović, odgovorna urednica Programa, a s uredničkih dužnosti odlaze i Milica Nedić, Dušan Ubović te Ruža Jeremić Turudić, koji su uređivali središnji Dnevnik u 19.30 sati.

Upravo je taj Dnevnik večeras počeo javnom isprikom gledateljima, za koju novo uredništvo poručuje da je prvi korak prema ozdravljenju javnog servisa.

"Poštovani gledatelji, ovo su prvi koraci k, nadamo se, ozdravljenju RTS-a, prva mjera isprike za sve izostavljeno u prethodnom periodu. Predstoji nam rad na programskim sadržajima, sve u javnom interesu. Želimo vratiti vaše povjerenje", pročitao je voditelj Dnevnika.