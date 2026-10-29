'Pokušali su izvući milijune iz banke, ugrožene su mogle biti i mirovine'

Predstavnik pobjedničke Studentske liste Nemanja Karović optužio je odlazeću vlast u Srbiji za pokušaj izvlačenja oko milijardu dinara iz Poštanske štedionice, upozorivši da je takav potez mogao ugroziti financijsku stabilnost banke, pa čak i redovitu isplatu plaća i mirovina. U gostovanju na Radio-televiziji Srbije (RTS) iznio je i teške optužbe na račun Telekoma Srbija, tvrdeći da je ta državna kompanija novcem građana financirala medije bliske dosadašnjoj vlasti

Karović je u srijedu navečer u Dnevniku RTS-a rekao da postoje ozbiljne indicije o pokušaju iznošenja oko milijardu dinara iz Poštanske štedionice. Pokušaj je, tvrdi Karović, pravodobno spriječen zahvaljujući zaposlenicima nadležnih institucija, a o svemu su obaviješteni Narodna banka Srbije i nadležno državno odvjetništvo.

Rekao je da građani nemaju razloga za brigu, ali je upozorio da odlazeća vlast, unatoč priznanju izbornog poraza, još uvijek raspolaže dijelom državnih mehanizama. Karović tvrdi da ih pokušava zloupotrijebiti kako bi izazvala nestabilnost u gospodarstvu, energetici i sigurnosnom sustavu. 'Odlazeća vlast je pokušala da učini nešto što je vrlo neodgovorno i prema državi i prema građanima, i, na sreću, to je na vrijeme sprečeno', rekao je.

U Srbiji slavlje nakon objave rezultata izbora Izvor: tportal.hr / Autor: Bojan Stilin

Teške optužbe na račun Telekoma Srbija Predstavnik Studentske liste osvrnuo se i na poslovanje državne telekomunikacijske kompanije Telekom Srbija, optuživši je za korištenje javnog novca u političke svrhe i pogodovanje medijima bliskima dosadašnjoj vlasti. Telekom je, tvrdi Karović, godinama imao važnu ulogu u oblikovanju medijske scene, a sredstva su se dodjeljivala medijima koji su podržavali vladajuću stranku. Izdvojio je tabloid Informer, za koji tvrdi da je od Telekoma dobivao između 500.000 i 700.000 eura mjesečno. 'To su nevjerojatne brojke', rekao je Karović. Osvrnuo se i na navode o financiranju televizijskih serija za koje su, kako kaže, isplaćivani veliki iznosi, iako nikada nisu snimljene. Karović je također optužio Telekom za pokušaje slabljenja pojedinih neovisnih medija, posebno tjednika Radar, koji se bavi istraživanjem državnih afera i korupcije. Zato Studentski pokret zahtijeva hitnu smjenu generalnog direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića.

Aleksandar Vučić priznao izborni poraz Izvor: EPA / Autor: MARKO DJOKOVIC







+6 Aleksandar Vučić priznao izborni poraz Izvor: EPA / Autor: MARKO DJOKOVIC