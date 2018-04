Republikanci iz Louisiane odbili glasati za zakon kojim se zabranjuje seks sa životinjama

Američka država Louisiana izglasala je ovih dana zakon kojim se zabranjuje seksualni odnos sa životinjama, a tijekom glasanja 25 senatora bilo je za te njih čak 10 protiv

Zakon koji bi ovih dana trebao ići na ratifikaciju u američki Kongres nalaže da se zlostavljana životinja oduzme vlasniku, kao i da mu se ubuduće zabrani držanje životinja.

Kako piše britanski The Independent, zakon koji se odnosi na, kako je rečeno, zločin protiv prirode već postoji, no on je 2003. godine proglašen neustavnim jer je također sadržavao stavku koja se odnosi na analni seks među ljudima.