Republikanci blokirali pokušaj ograničavanja Trumpovih ratnih ovlasti

Rezolucija o ratnim ovlastima odbijena je s 214 prema 213 glasova u domu s republikanskom većinom, dan nakon što je slična mjera blokirana u Senatu.

Glasanje je bilo gotovo isključivo po stranačkoj liniji. Svi republikanci osim jednoga usprotivili su se rezoluciji, a jedan je bio suzdržan. Jedan demokrat glasao je protiv.

Glasanje je naglasilo kontinuiranu podršku Trumpovih republikanskih kolega njegovoj ratnoj politici, više od šest tjedana nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. veljače.