Reiner: 'Cijeli Novi Zagreb izgrađen je na zemljištu otetom Crkvi'

Saborski zastupnik GLAS-a Goran Beus Richembergh i saborski zastupnik HDZ-a Željko Reiner za N1 su govorili o prijedlogu GLAS-a za revizijom Vatikanskih ugovora te o načinu financiranja Katoličke crkve u Hrvatskoj

'To je ekvivalent trošku izgradnje svih autocesta u Hrvatskoj u suvremeno doba. I one prema Mađarskoj, i slovenskog granici, i one prema Pločama i s druge strane prema Slavoniji. To je šest Peljeških mostova i to nije malen novac. Pitanje je do kad i s kojim kapacitetom se treba nastaviti na taj način. Nažalost živimo u zemlji u kojoj sustav nije u stanju osigurati sredstva za teško oboljelu djecu i tražimo od građana da prikupljaju sredstva i onda će država kao još dati u fond za posebno skupe lijekove. Već to govori da nešto nije zdravo i da treba mijenjati', zaključio je Beus Richembergh.