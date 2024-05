Svibanj voli promjene: Olujni vjetar i neverini najčešći u jednom dijelu zemlje

U utorak ujutro u Slavoniji, Baranji i Srijemu umjereno do pretežno oblačno. Mjestimice će biti i slabe kiše koja će uglavnom prestati do sredine dana i popodne će biti uglavnom suho pa i barem djelomice sunčano. Zapuhat će umjeren jugoistočni i istočni vjetar, osobito izražen u Podunavlju. Temperatura ujutro oko 11 °C, danju od 20 do 22 °C.

U središnjoj Hrvatskoj promjenjivo, mjestimice s kišom, češćom prijepodne. Poslijepodne sve dulja sunčana razdoblja i stabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i istočni. Najviša temperatura oko 20 °C.