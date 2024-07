Recept za borbu protiv vrućine: 'Jedno osvježeno pivo u stanu s klimom...'

'Prije svega, a to posebno vrijedi za osjetljive skupine, treba izbjegavati izlazak u najkritičnijem periodu, od 10 do 17, možda i 18 sati. Tko može, treba koristiti klimatizaciju, ali maksimalna razlika između klime i vanjske temperature treba biti 5 stupnjeva, najviše do 7, ali i to je upitno jer su to šokovi za naš organizam', kaže Bressan.

Zanimljiv savjet dao je kad je riječ o rehidraciji.

'Treba se rehidrirati, nadoknađivati izgubljenu tekućinu iz tijela. Znojenje možda pomaže, ali tijelo traži da se tekućina nadoknadi, jer bubrezi nemaju dovoljnu količinu tekućine. Možete popiti malo svježe vode, ne ledene, na sobnoj temperaturi, pa makar i pivo, mada ni u tome ne treba pretjerivati. Jedno osvježeno pivo u stanu sa zatvorenim prozorima i eventualno upaljenom klimom svakako djeluje gratificirajuće', kaže liječnik.