'Reakcije oporbe na presudu HDZ-u su podgrijana juha, svi pokušavaju steći političke bodove'

Treba li HDZ snositi političku odgovornost nakon presude u slučaju Fimi media? Je li stranka "Možemo" pala na prvom velikom ispitu na početku svog mandata? Prijeti li SDP-u daljnje osipanje članstva? Može li novi vođa spasiti rejting Domovinskog pokreta? Politolozi i komunikolozi u emisiji "Otvoreno" analizirali su političke aktualnosti.

Govoreći o reakcijama oporbe, Jugo je rekao da se radi " podgrijanoj juhi " koju podgrijavaju svi koji pokušavaju steći politički bodove. - Kritiziraju nešto što je već apsolvirano. Ako govorimo o sudu građana, s obzirom na to da je HDZ već dvaput dobio izbore, temeljem toga možemo suditi da su građani to apsolvirali, ustvrdio je.

Maldini je naglasio kako korupcija ne ide bez vlasti. - Ona je iskušenje za svaku vlast. I druge političke opcije, kao SDP su imale niz afera. U tom smislu, govorimo o jedinom sudu - sudu građana na izborima. Sjetimo se da su građani na lokalnim razinama one koji su pravomoćno osuđeni za korupciju. Ovdje možemo govoriti o političkoj kulturi i koliko građani toleriraju korupciju, poručio je Maldini dodajući da gotovo nema političke opcije koja nije odoljela takvim iskušenjima.

Smiljana Leinert-Novosel, professor emeritus i komunikologinja, rekla je kako bi svi akteri u politici trebali imati jasan stav o tome da je politička korupcija apsolutno nedopustiva, a još bitnije da se bore protiv takve pojave.

- Kada dobijete ovako velike kritike kao HDZ, on mora osvijestiti to da mora ići na brigu o imidžu stranke naglašavajući da to nije onaj HDZ,da su svoje grijehove platili, da rješavaju probleme u svojoj stranci i da na taj način žele pokazati drugo lice. Što se tiče reakcije sadašnje ekipe, ona nije bila u doticaju sa zbivanjima, ali se uvijek kod imidža događa da negativnost jedne grupacije se prelijevaju kako s vodstva na članove tako i obrnuto. Jedino što je bilo moguće, prihvatiti presudu i poentirati da se pokaže da to nije HDZ-ovo već hrvatsko pravosuđe koje se poštuje i prihvaćaju presude, rekla je.

Jesmo li kao društvo došli do toga da prihvaćamo odgovornost? Jugo je rekao da se ovakve stvari događaju svugdje u svijetu, poput Austrije.

- Imam dojam da smo u Hrvatskoj skloniji biti kritičniji prema sebi. Kritizirajući druge na ovako žestok način samo zato jer se to od oporbe očekuje, a bez da krenu od sebe i pogledaju da su imali sličnih problema, na taj način podrivamo cijeli politički sutav i političku kulturu i smanjujemo povjerenje u političare, rekao je Jugo.