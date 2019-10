Razbojnici opljačkali i ozlijedili zaštitare kod Osijeka, policija ih traži

Dvojica zaštitara ozlijeđena su kad su razbojnici, uz uporabu vatrenog oružja, opljačkali njihovo vozilo na cesti između mjesta Koprivna i Hrastin, izvijestila je u ponedjeljak osječko-baranjska Policijska uprava

U policiji zahvaljuju građanima koji su pružili pomoć ozlijeđenim zaštitarima i prevezli ih u bolnicu. Izvan su životne opasnosti.

'Nešto prije 15 sati na vozilo zaštitarske tvrtke nepoznate osobe počele su pucati, odnosno izveden je oružani napad. U vozilu su bila dva zaštitara, a nakon što se vozilo zaustavilo, za sada još uvijek nepoznati počinitelji pobjegli su sa za sada neutvrđenom količinom novca. Na terenu su specijalna, interventna, temeljna i prometna policija, odnosno sve raspoložive snage, i teren se pretražuje sa službenim psom tragačem. Teren je pregledan i dronom iz zraka. Želimo zahvaliti građanki koja je naišla vozilom i pomogla zaštitarima te ih prevezla u bolnicu', rekao je Zoran Kon, glasnogovornik Policijske uprave osječko-baranjske na mjestu razbojstva.

Bez panike

Iz policije su pozvali građane, unatoč tome što su pljačkaši i dalje u bijegu, da ne dižu paniku, jer za to nema razloga, odnosno policija pokriva veliko područje oko mjesta razbojstva i pucnjave. Policajci naoružani puškama blokirali su cestu i preusmjeravali promet na alternativne pravce. Nakon napada očevid je trajao satima, no specijalna i interventna policija pretraživale su veliki dio i oko same šume iz koje su pljačkaši pucali na zaštitare. Policijski forenzičari čak su i oko kilometar od samog mjesta napada detaljno pregledavali tragove koje su pronašli njihove kolege, piše Glas Slavonije.