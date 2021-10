Ravnatelj Vinogradske objasnio zašto se čekalo u redovima na testiranje i kako će se ono dalje provoditi: 'Pojavilo se puno ljudi, krećemo s naručivanjem'

'Gužva je bila u dijelu koji je namijenjen za naše građane koji od svojeg liječnika obiteljske mnedicine dobiju uputnicu za PCR test. Kod nas se to do sada radilo bez najavljivanja i naručivanja. Mi smo bili praktički jedino mjesto gdje se to moglo u Zagrebu napraviti na taj način', objasnio je dr. Davor Vagić, ravnatelj KBC Sestre milosrdnice u Vinogradskoj zašto se u utorak čekalo u redovima na testiranje

'Prošli tjedan smo imali 150 do 170 ljud na dan. Jučer smo već imali 300, a danas kad smo vidjeli da se 400 ljudi javilo za to jer je jedan veliki broj ljudi dobio uputnicu od svojih liječnika obiteljske medicine odlučilo smo da od sutra krećemo s naručivanjem gdje liječnici obiteljske medicine, kao i na drugim punktovima za testiranje mogu putem računala naručiti svoje pacijente i da dođu ovdje napraviti to testiranje u točno određeno vrijeme', objašnjava dr. Davor Vagić, ravnatelj KBC Sestre milosrdnice za središnji Dnevnik HRT-a kako će se dalje provoditi testiranje. Ističe kako se pacijenti sami, također, putem e-maila mogu naručiti sa svojom uputnicom. Mail adresa se nalazi na internetskoj stranici bolnice.