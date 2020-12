Ravnatelj HZZO-a Vukelić o prigovorima građana da ne mogu dobiti liječnike: Nismo očekivali toliko mailova, na svaki ćemo odgovoriti

U samo desetak dana pristiglo je mnogo prigovora zbog toga što građani ne mogu dobiti liječnike. Liječnici kažu - pritisak je enorman, a administrativno opterećenje prebačeno sa svih strana. Ravnatelj HZZO-a dr. Lucian Vukelić kaže da nisu očekivali toliko mailova.

'Najviše ih je bilo u gradu Zagrebu. Grad Zagreb je najveći pa je logično da tu bude najviše pritužbi. U tjedan dana smo imali oko 560 pritužbi, od toga je validno 129. To su oni mailovi koji su bili potpisani, imenom i prezimenom navedeni', rekao je Vukelić.

'Mnoštvo mailova koji su se disperzirali na naše regionalne urede i na Ministarstvo zdravstva. Mi smo to objedinili na jedan mail gdje bi sve te pritužbe naših korisnika bile isfiltrirane i adekvatno zbrinute i da se na svaki od njih mora odgovoriti ako su potpisani imenom i prezimenom i na koga se žale', kazao je Vukelić za Dnevnik Nove TV .

Kontrole su napravile ono što su morale, navodi.

'U nekim slučajevima smo utvrdili da je taj liječnik bio u samoizolaciji, nije se javljao i nije se mogao javiti. Liječnik koji ga mijenja, stavio je obavijest u svojoj ordinaciji i tu naši pacijenti nisu znali o čemu se radi. Napisali su da se taj i taj ne javlja', objasnio je Vukelić.

Liječnici su tražili, kad su u samoizolaciji, da rade od doma, makar samo administrativan dio posla.

'Svaki od tih ugovornih partnera liječnika je privatnik. On može sam sebi odrediti što i kako će odraditi u samoizolaciji. On može administrativni dio odraditi od doma. Dio koji je do ordinacije ne može odrađivati tamo ako je u samoizolaciji', istaknuo je Vukelić.