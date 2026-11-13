Ravnatelj DHMZ-a otkrio što točno ovih dana utječe na vrijeme u Hrvatskoj

Svijet bi do kraja stoljeća prema sadašnjim trendovima mogao biti topliji za 2,8 Celzijevih stupnjeva. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Guttler upozorava da posljedice klimatskih promjena napreduju brže od rezultata mjera, a Hrvatska mora ubrzati prilagodbu sve većim vrućinama, prenosi HRT.

Premda se svijet udaljava od cilja ograničavanja zagrijavanja na 1,5 stupnjeva, dugoročne procjene povoljnije su nego prije desetak godina.

‘Iz ove perspektive stvari izgledaju pesimistično, no kada bismo se vratili na Pariški sporazum iz 2015. i 2016., tada je slika bila još crnja. Tada nismo govorili o svijetu toplijem za 2,8 stupnjeva, nego o gotovo četiri stupnja’, rekao je.

Velike emisije stakleničkih plinova i dalje se nastavljaju, a poboljšanje procjena ne opravdava popuštanje.

‘To ne znači da trebamo usporiti. Dapače, trebamo ubrzati s našim naporima’, poručio je.