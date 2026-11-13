Novi detalj: Policija je tražila uhićenje svih iz sobe 11A, ali tužiteljstvo je odbilo

Iskazi svjedoka, sumnje u propuste i proturječni navodi o ključnom medicinskom postupku otvaraju mogućnost proširenja istrage smrti Kristiana Josipa Periša.
Istraga smrti Kristiana Josipa Periša u bolnici na Jankomiru nastavlja se. Istražitelji u slučaju smrti Kristiana Josipa Periša sada provjeravaju i je li netko pokušao zataškati događaj te tko je u tome eventualno sudjelovao, piše novinarka Laura Šiprak za 24sata. Istraga je obuhvatila sve osobe koje su bile u sobi 11A u trenutku njegova stradavanja.
Četvoricu medicinskih tehničara osumnjičenih za teško ubojstvo premjestili su zbog sigurnosnih razloga iz Zagreba u Kaznionicu u Lipovici-Popovači i zatvor u Karlovcu.
U psihijatrijskoj bolnici završen je unutarnji nadzor, a nalaz je dostavljen vršiteljici dužnosti ravnateljice. Ona prvog radnog dana na novoj funkciji nije željela pred kamere.
Prije uhićenja četvorice medicinskih tehničara osumnjičenih za teško ubojstvo 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša policija je već ispitala sve osobe koje je videonadzor zabilježio u sobi 11A, gdje je preminuo. Među ispitanima bila je i liječnica koja na snimci ne reagira dok tehničari Perišu pritišću jastuk na glavu i udaraju ga u trbuh, piše Jutarnji.
Iskaze su dale i dvije medicinske sestre, još jedan medicinski tehničar te zaštitar. Svi su potvrdili svoju prisutnost na mjestu događaja i naveli da su njihovi kolege Periša ‘udarali u predjelu trbuha i pritiskali mu jastuk preko glave, a o svemu postoji snimka videonadzora’.
Policajci su četvoricu osumnjičenih uhićivali u petak, 6. studenoga, od jutra do večeri, postupajući po nalogu tužiteljstva.
Obitelj Kristiana Josipa Periša organizira komemorativno okupljanje 21. studenoga u 18.30 kod Manduševca na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića te se ograđuje od svih drugih najavljenih skupova i političkog korištenja njegove smrti. Građane pozivaju da ponesu bijele jastučnice ili ih izvjese na prozorima i balkonima uz poruku ‘Nećete nas ugušiti!’.
Među pet objavljenih zahtjeva obitelj traži izmjene propisa koje bi izričito zabranile pokrivanje lica i postupke koji otežavaju disanje te uvele obvezno prijavljivanje svakog sputavanja nadležnom državnom povjerenstvu, a smrti ili teške ozljede tijekom sputavanja policiji.
Zahtijeva i obvezan videonadzor u svim prostorijama za primjenu prisile, uz pregled svake snimke i njezino čuvanje najmanje šest mjeseci. Traži ispitivanje svih zdravstvenih djelatnika prisutnih tijekom Periševa sputavanja te provjeru opravdanosti bolovanja zaposlenika nakon njegove smrti. Od Grada Zagreba zahtijeva da Klinika za psihijatriju Sveti Ivan ponese ime Kristiana Josipa Periša.