Novi detalj: Policija je tražila uhićenje svih iz sobe 11A, ali tužiteljstvo je odbilo

Iskazi svjedoka, sumnje u propuste i proturječni navodi o ključnom medicinskom postupku otvaraju mogućnost proširenja istrage smrti Kristiana Josipa Periša.

Istraga smrti Kristiana Josipa Periša u bolnici na Jankomiru nastavlja se. Istražitelji u slučaju smrti Kristiana Josipa Periša sada provjeravaju i je li netko pokušao zataškati događaj te tko je u tome eventualno sudjelovao, piše novinarka Laura Šiprak za 24sata. Istraga je obuhvatila sve osobe koje su bile u sobi 11A u trenutku njegova stradavanja. Četvoricu medicinskih tehničara osumnjičenih za teško ubojstvo premjestili su zbog sigurnosnih razloga iz Zagreba u Kaznionicu u Lipovici-Popovači i zatvor u Karlovcu. U psihijatrijskoj bolnici završen je unutarnji nadzor, a nalaz je dostavljen vršiteljici dužnosti ravnateljice. Ona prvog radnog dana na novoj funkciji nije željela pred kamere.

Prije uhićenja četvorice medicinskih tehničara osumnjičenih za teško ubojstvo 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša policija je već ispitala sve osobe koje je videonadzor zabilježio u sobi 11A, gdje je preminuo. Među ispitanima bila je i liječnica koja na snimci ne reagira dok tehničari Perišu pritišću jastuk na glavu i udaraju ga u trbuh, piše Jutarnji. Iskaze su dale i dvije medicinske sestre, još jedan medicinski tehničar te zaštitar. Svi su potvrdili svoju prisutnost na mjestu događaja i naveli da su njihovi kolege Periša ‘udarali u predjelu trbuha i pritiskali mu jastuk preko glave, a o svemu postoji snimka videonadzora’. Policajci su četvoricu osumnjičenih uhićivali u petak, 6. studenoga, od jutra do večeri, postupajući po nalogu tužiteljstva. Obitelj Kristiana Josipa Periša organizira komemorativno okupljanje 21. studenoga u 18.30 kod Manduševca na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića te se ograđuje od svih drugih najavljenih skupova i političkog korištenja njegove smrti. Građane pozivaju da ponesu bijele jastučnice ili ih izvjese na prozorima i balkonima uz poruku ‘Nećete nas ugušiti!’.

Zagreb: Ispred klinike Sveti Ivan ostavljeni su lampioni u čast Kristiana Josipa Periša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL







+23 Zagreb: Ispred klinike Sveti Ivan ostavljeni su lampioni u čast Kristiana Josipa Periša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL