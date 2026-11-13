Plenković o slučaju Jankomir: ‘Doživjeli smo evoluciju stajališta gradskih vlasti’

Premijer Andrej Plenković komentirao je u Dublinu ostavke u upravnom vijeću bolnice Sveti Ivan nakon smrti pacijenta Kristiana Josipa Periša. Osvrnuo se na promjene u stajalištima gradskih vlasti, koje su najprije podržavale ravnateljicu i upravno vijeće, a potom i njihove ostavke.
‘Doživjeli smo evoluciju stajališta gradskih vlasti i upravnog vijeća. Najprije su podržavali ravnateljicu pa je ona dala ostavku, koju potom podržavaju. Podržavali su i upravno vijeće, koje je potom dalo ostavke’, rekao je Plenković na konferenciji za medije, prenosi N1.
Glavna tema njegova obraćanja bila je podrška Ukrajini. Premijer je naglasio važnost njezina teritorijalnog integriteta i povratka okupiranih područja.
‘Bitno je da imamo jasna načela i principa. Ključna stvar za Ukrajinu, Europsku uniju i načela međunarodnog prava je poštovati teritorijalni integritet Ukrajine. Najbitnije je vratiti okupirane dijelove Ukrajini’, kazao je.
Na izjave njemačkog kancelara Friedricha Merza i pitanje financiranja Ukrajine iz proračuna Europske unije tijekom rata odgovorio je da rasprava slijedi na idućem Vijeću.
‘Svjesno smo raspravu odgodili za iduće Vijeće. Ta rasprava slijedi u studenome. Imali smo je i prošle godine. Hrvatska je solidarna s Ukrajinom, neke zemlje iz svojih razloga ne žele u tome sudjelovati. Ukupan okvir pregovora je još dovoljno daleko da ne dođe do odgađanja konačnih dogovora. Nama je jedino bitno da Hrvatska i dalje ima značajna sredstva i da budemo u značajnom plusu.’
Govoreći o pristupnim pregovorima Crne Gore s Europskom unijom, Plenković je povezao daljnje zatvaranje poglavlja s ispunjavanjem obveza prema Hrvatskoj.
‘Dosad smo poduprli zatvaranje 23 pregovaračka poglavlja. Od crnogorskih vlasti očekujemo napredak u rješavanju pitanja koja se odnose na uvažavanje europskih vrijednosti i načela dobrosusjedskih odnosa u okviru poglavlja 23 i 31.’