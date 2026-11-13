Plenković o slučaju Jankomir: ‘Doživjeli smo evoluciju stajališta gradskih vlasti’

‘Doživjeli smo evoluciju stajališta gradskih vlasti i upravnog vijeća. Najprije su podržavali ravnateljicu pa je ona dala ostavku, koju potom podržavaju. Podržavali su i upravno vijeće, koje je potom dalo ostavke’, rekao je Plenković na konferenciji za medije, prenosi N1.

Glavna tema njegova obraćanja bila je podrška Ukrajini. Premijer je naglasio važnost njezina teritorijalnog integriteta i povratka okupiranih područja.

‘Bitno je da imamo jasna načela i principa. Ključna stvar za Ukrajinu, Europsku uniju i načela međunarodnog prava je poštovati teritorijalni integritet Ukrajine. Najbitnije je vratiti okupirane dijelove Ukrajini’, kazao je.