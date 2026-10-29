Rat ustavnih sudaca ne prestaje: Abramović otkrio što se događa iza zatvorenih vrata

' Ne postoji varijanta prešutnog glasanja niti prešutnog pristanka . Postoji mogućnost da se pitanje stavi na dnevni red i da se onda dogovorimo ili ne dogovorimo o svrsi i pravilima snimanja te o tome kako će se snimke koristiti', rekao je Abramović za N1.

Abramović, međutim, upozorava da se odluke Ustavnog suda ne mogu donositi na temelju prešutnog pristanka.

Nakon što je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić javno objasnio razloge uvođenja tonskog snimanja sjednica i stručnih sastanaka, oglasio se ustavni sudac Andrej Abramović , koji tvrdi da je cijeli postupak proveden mimo propisanih pravila. Podsjetimo, Staničić je ranije naveo da su svi suci znali za nabavu opreme i početak snimanja 1. listopada te da se nitko tome nije protivio, zbog čega je smatrao da postoji njihova suglasnost.

Naglašava da Ustavni sud mora funkcionirati prema jasno propisanim pravilima, a tonsko snimanje, tvrdi, nije uređeno postojećim aktima.

'Sud, a posebno Ustavni, funkcionira po čvrstim pravilima. To snimanje, za koje se ne zna točno zbog čega se provodi, nešto je čega nema u pravilima. Prije nego što se s tim krene, to treba uvesti u pravila', poručio je.

'Suci su tražili snimke, ali ih nisu dobili'

Abramović tvrdi da nije jasno definirano ni kako će se koristiti tonske snimke sjednica. Prema njegovim riječima, sucima je putem elektroničke pošte najavljeno osnivanje radne skupine koja bi trebala izraditi pravilnik o snimanju i korištenju snimki.

Međutim, pojedini suci već su zatražili pristup postojećim snimkama, ali ih, tvrdi Abramović, nisu dobili.

'Ispada da snimke služe kao privatno vlasništvo predsjednika Suda. To ne može tako', izjavio je.

Nije protiv snimanja, ali traži jasna pravila

Abramović ističe da se načelno ne protivi tonskom snimanju sjednica. 'Moj je stav prema snimanju ambivalentan. Nisam nužno protiv snimanja ako je ono u interesu javnosti', rekao je.

Smatra da bi se snimke pojedinih sjednica mogle učiniti dostupnima i novinarima, osobito kada im nije dopušteno fizičko prisustvovanje. Ipak, upozorava da se najprije moraju definirati pravila snimanja, njegova svrha i način korištenja materijala.

'Ako se može snimati bez odluke, onda se bilo što može napraviti bez odluke'

Abramović je zaključio da je temeljni problem izostanak formalne odluke Ustavnog suda.

'Nije problem samo u tome što se snima, nego u tome što se snima bez odluke. Ako se može snimati bez odluke, onda se bilo što može napraviti bez odluke', upozorio je.

'Odluka mora postojati. Za odluku je potrebna većina sudaca', naglasio je.

Njegove izjave dolaze nakon što je Staničić objavio da je troje ustavnih sudaca 27. listopada odbilo sudjelovati u radu Suda dok se ne prekine tonsko snimanje sjednica. Predsjednik Ustavnog suda upozorio je da će takvo postupanje znatno otežati rad institucije te ponovno pozvao Hrvatski sabor da izabere troje nedostajućih sudaca.

