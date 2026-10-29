preuređenje

FOTO Zagreb dobiva novu pješačku oazu: U Staroj Vlaškoj već se vide prve promjene

V. B.

29.10.2026 u 09:18

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler
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Radovi na rekonstrukciji Vlaške ulice na dijelu od Palmotićeve do Draškovićeve ulice, u sklopu trajnog uređenja Stare Vlaške kao pješačke zone u punom su jeku. Postavljene su prve ploče, a radovi na trajnom uređenju Stare Vlaške kao pješačke zone počeli su početkom rujna 2026. godine.

Prostor Stare Vlaške uređenjem će biti podijeljen u tri cjeline: šetalište, trg i park. Južni dio bit će otvoren i namijenjen pješacima, s prostorom bez barijera pogodnim i za povremena javna događanja poput festivala, sajmova i tržnica, dok će središnji dio biti oblikovan kao zelena zona za odmor, druženje i igru.

Investicija od 3,4 milijuna eura plus PDV

Sjeverni dio predviđen je za ugostiteljske i trgovačke sadržaje. Završetak radova na rekonstrukciji Vlaške ulice na dijelu od Palmotićeve do Draškovićeve predviđen je do kraja ove godine, a ukupna vrijednost investicije iznosi oko 3,4 milijuna eura bez PDV-a.

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Radovi će se izvoditi u fazama, a projektom je, uz Staru Vlašku, u drugoj fazi obuhvaćen i dio Branjugove ulice od Langovog trga do Palmotićeve. Trajno uređenje Stare Vlaške dio je šireg sustavnog unapređenja javnih i pješačkih prostora u središtu grada.

Radovi u Staroj Vlaškoj
  • Radovi u Staroj Vlaškoj
  • Radovi u Staroj Vlaškoj
  • Radovi u Staroj Vlaškoj
  • Radovi u Staroj Vlaškoj
Popločavanje Stare Vlaške Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler

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