FOTO Zagreb dobiva novu pješačku oazu: U Staroj Vlaškoj već se vide prve promjene

Prostor Stare Vlaške uređenjem će biti podijeljen u tri cjeline: šetalište, trg i park. Južni dio bit će otvoren i namijenjen pješacima, s prostorom bez barijera pogodnim i za povremena javna događanja poput festivala, sajmova i tržnica, dok će središnji dio biti oblikovan kao zelena zona za odmor, druženje i igru.

Investicija od 3,4 milijuna eura plus PDV

Sjeverni dio predviđen je za ugostiteljske i trgovačke sadržaje. Završetak radova na rekonstrukciji Vlaške ulice na dijelu od Palmotićeve do Draškovićeve predviđen je do kraja ove godine, a ukupna vrijednost investicije iznosi oko 3,4 milijuna eura bez PDV-a.