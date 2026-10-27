Ustavni sud u pat poziciji: Troje sudaca ni ne dolazi na posao, zasmetala im jedna stvar

Iako su svi bili na vrijeme obaviješteni, dapače, složili su se s tim da se sjednice i sastanci tonski snimaju, troje sudaca je tijekom listopada odlučilo ne dolaziti na posao dok se ta tek uvedena praksa ne prekine

Ustavni sud odluke obično donosi većinom glasova od ukupno 13 sudaca. No, sad to nije moguće, jer se vladajući i oporba ne mogu dogovoriti oko izbora troje sudaca. Krnji Ustavni sud i bez tog političkog prepucavanja ne radi. Naime, već nekoliko tjedana traje sukob između ustavnih sudaca zbog tonskog snimanja sjednica i sastanaka Ustavnog suda. Protiv snimanja su i suci koji su bili vrlo glasni kad je GONG tražio otvaranje suda javnosti. Andrej Abramović je mailom poručio da neće sudjelovati u radu suda dok se sjednice tonski snimaju. Na stručnom sastanku nisu se pojavile ni sutkinje Sanja Bezbradica Jelavić i Lovorka Kušan, čiji su predmeti bili na redu, tako da su oni ostali neobrađeni, doznaje Večernji. Trebala su se održati i dva vijeća od troje sudaca za odbačaje, ali kako Abramović nije došao ostalo je neriješeno 101 predmet jednog i 38 predmeta drugog vijeća.

Bili za, pa se predomislili No, predsjednik Ustavnog suda, Frane Staničić ne odustaje od snimanja sjednica, iako mu ni prošlog tjedna četvero sudaca nije bilo na kolegiju. Oni su napustili sjednicu kad im je Staničić pustio tonski zapis kako bi ih uvjerio da su već bili upoznati, dapače, i suglasni s tim da će se sjednice snimati. Do prijepora je došlo još u svibnju, kad je dogovoreno da će se sastavljati vijeća dok je sastav Ustavnog suda krnji. Četvero sudaca je ustvrdilo da je ta odluka javno objavljena, o čemu se, pak, nisu dogovorili, bez obzira na to što su dvije zapisničarke stavile svoje potpise na zapisnik i što je još pet sudaca potvrdilo njegovu vjerodostojnost. Zbog toga je predsjednik suda predložio tonsko snimanje, pa čak ii najavio nabavu uređaja. Tada se tome nitko nije protivio. Svi su suci bili obaviješteni kad je oprema instalirana, testirana, a znali su čak i da 1. listopada sustav kreće u uporabu. Na sjednici 6. listopada također nitko nije bio protiv.