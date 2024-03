Rat koji ne staje: Zašto se neki stanovnici Krima bore na strani Ukrajine?

To je bio povijesnii momenat, kaže Akajev. Tada mu je postalo jasno da bi poluotoku trebalo osigurati podršku nezavisne Ukrajine i s njom izgraditi svoju budućnost. 'Mi ne možemo biti s Rusijom. Rusi su nam sve uzeli', naglašava on i pojašnjava da su Rusi uništili i groblja i džamije krimskih Tatara, piše Deutsche Welle .

I njegovi preci, kao i roditelji koji su tada bili djeca, 1944. su protjerani s Krima u Uzbekistan. Sljedećih 40 godina njegova porodica je živjela u tuđini. Isa Akajev i njegove sestre rođeni su u Uzbekistanskoj Sovjetskoj Republici. Roditelji su im govorili da je njihova domovina Krim i da će se jednog dana tamo vratiti. To je postalo moguće tek 1990. godine, tijekom urušavavanja nekadašnjeg Sovjetskog Saveza.

Isa Akajev je 57-godišnjak krimsko-tatarskog porijekla. Njegovo pravo ime je Nariman Biljalov, ali je u Ukrajini poznat pod pseudonimom. Od 2014. godine on je na čelu dobrovoljačkog bataljona "Krim" pri Ukrajinskim oružanim snagama, koji je osnovao zajedno s drugim ostalim stanovnicima poluotoka. Danas je to specijalna jedinica u sklopu ukrajinske vojne obavještajne službe.

Istovremeno se tamo održavao i proruski skup i došlo je do sukoba. U njima su poginule dvije osobe, a više ih je povrijeđeno. Akajev je ubrzo napustio Krim i otputovao u Kijev, kako bi tamošnje aktiviste uvjerio da pruže podršku ljudima koji su ostali na poluotoku.

Po njegovim riječima, na Krimu su nakon pobjede proeuropskog protestnog pokreta protiv tadašnje proruske vlade u Kijevu bili uvjereni da će doći do otpora i da se neće dopustiti namjera proruskih snaga. On se sjeća velikih demonstracija 26. veljače 2014. u Simferopolju protiv ruske prisutnosti na Krimu. Organizirao ih je Medžllis, centralno izvršno tijelo Narodne skupštine krimskih Tatara. Među sudionicima je bio i Isa Akajev.

Kada su u zimu 2014. godine prvi ruski vojnici bez oznaka na Krimu počeli preuzimati kontrolu nad upravnim zgradama i vojnim objektima, ljudi još nisu shvatili da će to dovesti do okupacije poluostrva, priča Akajev.

Dugo pripremana aneksija

Irina Holosna spada u red proukrajinskih stanovnika Krima koji su 2014. godine ostali na poluotoku i pružili otpor okupatorima. Ona je od 1990. živjela u Sevastopolju i kaže da su se i prije aneksije mogli čuti ruski propagandni narativi o povijesti Krima.

Tijekom vladavine proruskog predsjednika Ukrajine Viktora Janukoviča, na Krimu su od 2010. do 2014. godine ljudima otvoreno nuđene ruske putovnice. Zauzvrat su im obećavane nove šanse u Rusiji, prije svega zapošljavanje, kaže Holosna.

Stanovnici Krima to, međutim, nisu doživljavali kao prijetnju, priznaje ona: 'Nitko nije imao ništa protiv i to se smatralo normalnim. No, ruske putovnice na kraju nije dobio veliki broj ljudi. Rusi su na taj način već pripremali aneksiju i samo su željeli testirati stanovništvo.'

Kada su 2014. godine ruski vojnici bez oznaka došli na poluotok, Holosna kaže da je zajedno sa ženama ukrajinskih vojnika išla noću do kasarni kako bi tamo čuvala stražu. Na taj način su, kaže, željeli spriječiti da Rusi preuzmu kontrolu nad tim objektima ukrajinske vojske, kao i skladištima municije i oružja.