Raste broj kandidata za šefa SDP-a: Koga biste voljeli vidjeti na čelu glavne oporbene stranke?

Široj javnosti, naravno, najzanimljivije je tko će biti novi predsjednik SDP-a nakon što je poslije izbornog poraza Peđa Grbin poručio da neće tražiti još jedan mandat. Kao kandidat s najviše šanse i prvi koji je najavio kandidaturu spominje se Siniša Hajdaš Dončić . Aktualni potpredsjednik stranke i ministar u vladi Zorana Milanovića navodi se kao kandidat kontinuiteta nakon Milanovića i Grbina. Od svih kandidata za predsjednika najviše je obilazio teren, jer je to radio cijelo ljeto, te je sklopio dogovor s gotovo svim važnijim igračima u stranci.

Do 29. kolovoza u ponoć članovi SDP-a koji žele u utrku za predsjednika, Predsjedništvo te Glavni odbor moraju predati svoje kandidature, a dva dana kasnije stranka će objaviti i službene kandidature.

'Prečestim izbacivanjem članova, prepucavanjima i sitničavim birokratiziranjem pobjeda se ne može dosegnuti; okupljanjem i privlačenjem širokog spektra ljudi i ideja s ljevice te široko zahvaćenog političkog centra to se zasigurno može', poručio je.

No hoće li i doista biti kandidat, vidjet će se krajem tjedna. Naime pojavila se informacija da Paunoviću nedostaje 11 dana do pet godina staža u stranci, što je jedan od uvjeta za kandidaturu. Kada je do dalmatinskih SDP-ovaca stigla informacija da bi se Paunovićevu kandidaturu moglo odbiti, u utrku se odlučio ući i Ranko Ostojić. Bivši ministar unutarnjih poslova iz Milanovićeve vlade već se nekoliko puta neuspješno kandidirao, a i za sada je štur po pitanju svoje kandidature i vizije SDP-a pod svojim vodstvom.