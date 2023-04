Rasprava u Otvorenom: Kome i za koliko rastu plaće, a tko je na rubu siromaštva?

'Ono što smo tražili na konferenciji za novinare da ako marže najviše pogone inflaciju u Hrvatskoj i ako je činjenica da je više od 8% od 12% inflacije koje smo imali domaća inflacija, a ne uvezena, da onda mjere suzbijanja inflacije moraju biti drugačije. Onda se pitanje poreza na ekstraprofit ne može zadržati samo na profitima ostvarenim u 2022. nego sada već moramo donijeti izmjene zakona o ekstraprofitu kako bismo signalizirali onima koji će ostvarivati ekstraprofite da će biti oporezivani. No ne na sve sektore jednako kao u 2022. nego oni sektori koji su najviše povisivali marže i time najviše doprinijeli inflaciji, a izgleda da su to sektori trgovine i smještaja, istaknula je Benčić.

'Dapače, znamo da niti rast plaća nije pratio inflaciju i da su one u 2022. godini realno pale. To znači ako se nominalno povećao iznos mogli ste kupiti manje nego prije. Još dan danas su plaće realno niže nego su bile ranijih godina', dodala je.

'To je dovelo do rezultata, inflacija u zadnja 4 mjeseca usporava i prema podacima Državnog zavoda za statistiku prosječna plaća je prešla 1106 eura. Zadnjih 6 godina je akumulirana inflacija 16,4%, od toga lani 10,1%, ali su plaće rasle 30%, mirovine 28%, minimalna plaća skoro 70%. Hrvatska je izbjegla tehničku recesiju i očekujemo jasan zamah gospodarstva', istaknuo je Pavić. 'Što se tiče zakona o ekstraprofitu, donijeli smo ga upravo zbog manipulacija s cijenama. Donio je nekoliko stotina milijuna eura u proračun', dodao je.

'Ono što svakako treba istaknuti da je Vlada stala dosad s četiri paketa, od kojih zadnji 1,7 milijardi eura. Cilj je bio da ublažimo cijene energije, podsjećam da imamo cijenu struje i plina 2 do 3 puta jeftinije nego tržišnu, da zaštitimo građane od inflacije i da osiguramo socijalne transfere i da spriječimo socijalnu frakturu za one koji su najranjiviji, prvenstveno umirovljenici, nezaposlene osobe, mladi i djeca, sve ranjive skupine', rekao je Pavić.

Branko Grčić (SDP) rekao je kako bi se osvrnuo na podatke koje govori Pavić, a koji su puni nelogičnosti.

'Ja sam ovdje u ovom studiju prije šest mjeseci upozorio na radikalnu promjenu u raspodjeli u Hrvatskoj. To su sad pokazali podaci i analitičari iz drugih zemalja iz našeg okruženja. Imate situaciju da vam BDP prošle godine raste realno preko 6%. Istovremeno imate realni pad plaća i tu se mi ne slažemo. Podaci jasno pokazuju da su zaposlenici, radnici zanemareni u toj raspodjeli i da je taj veći BDP koji je stvarno ostvaren otišao negdje drugdje. To sam ja govorio prije 6 mjeseci ovdje, kad je malo tko o tome pričao. A zapravo nema gdje otići nego na dva izvora koji čine strukturu BDP-a. To su državni prihodi (porezi i doprinosi) i profiti. Jasno je ako je država negdje otprilike pratila BDP je da su profitirali oni koji stvaraju profit. Profit nije sramota, sramota je da neki ljudi u Hrvatskoj ne mogu živjeti od svojih dohodaka, bilo da su plaće, bilo da su mirovine', rekao je Grčić.

'Podaci za šest godina o kojima govori Pavić su vrlo jasni. Iz prezentacije Vlade koja je prije nekoliko tjedana puštena u javnost, jasno se pokazuje da je BDP u šest godina realno porastao 25%, a plaće samo 15%, a mirovine samo 6,7%. Govorim pouzdane podatke iz prezentacije Vlade. Dakle vi nominalne kategorije miješate s realnim kategorijama'. naglasio je Grčić. 'To je ključni problem Hrvatske. Dogodilo se to da su mnogi iskoristili inflaciju za pumpanje profita. Ako će taj profit sutra ići u investicije to je dobro. Ako će se taj profit repatrirati, ako će otići iz Hrvatske, ako će u tome uživati neki strani vlasnik koji ima kompaniju u Hrvatskoj, a ne hrvatski ljudi, onda je to problem za Hrvatsku'.