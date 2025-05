Radolović: 'Ne odbacujemo mogućnost suradnje i dijaloga s IDS-om'

"Očekujem da IDS neće vratiti Borisa Miletića do 1. lipnja odnosno drugog kruga lokalnih izbora, jer bi to bila prijevara birača, ali nakon završetka lokalnih izbora on će se vratiti u IDS. Nisam prorok, ali stvar je logičnog slijeda. Vjerujem da će građani znati prepoznati je li sve to skupa bila prijevara birača, ili nešto prirodno. Za mene nije prirodno", rekla je Radolović na konferenciji za novinare.

Dodala je kako očekuje da će čovjek za kojeg se govori da će ubuduće voditi IDS, želi vratiti stare IDS-ovce u stranku.

"Mi smo svoju katarzu u SDP-u prošli prije desetak godina, dovela je do velikih unutarstranačkih podjela i velikog pada našeg rejtinga. I zato se ne želim petljati u unutarstranačke podjele drugih stranaka, no vjerujem da će birači znati procijeniti da li je sve to skupa bila prijevara birača", naglasila je Radolović.