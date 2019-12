Oglasio se bivši predsjedničin savjetnik: Laže, nudila mi je da joj budem tajni suradnik za kojeg Plenković ne smije znati

Bivši predsjedničin savjetnik Mate Radeljić reagirao je na predsjedničine izjave iz sinoćnjeg sučeljavanja vezane uz njegov odlazak s Pantovčaka.

Reagiravši na izjave Kolinde Grabar-Kitarović iz sučeljavanja, Radeljić je poručio kako je ona 'javno lagala i obmanjivala hrvatsku javnost izjavivši da ga je smijenila s dužnosti jer je to bio njegov osobni izbor i da pri tome nije zloupotrijebila SOA-u.'

'Ona jako dobro zna istinu i od te istine i dan danas strepi. A istina je da je zloupotrijebila SOA-u kako bi me prijetnjama pokušali zastrašiti prevenirajući moje buduće djelovanje. Hrvatska javnost mora znati da mi je predsjednica Republike osobno priopćila, nekoliko dana nakon mog razgovora s agentom SOA-e, da je “Plenković od nje tražio da me smijeni i da ona na to mora pristati jer bez podrške HDZ-a ne može dobiti izbore”. Ponudila mi je da sudjelujem u njezinoj kampanji kao “tajni vanjski suradnik za kojeg Plenković ne smije znati”, a za taj posao mi je ponudila i konkretan financijski iznos. To sam odbio i odlučio javno objaviti sve okolnosti pod kojima sam razriješen dužnosti', napisao je Radeljić u priopćenju.