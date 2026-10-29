Putin zaprijetio: 'Želite li da na Baltiku bude kao u Hormuzu? Mi ne, ali smo spremni'

Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da je Rusija spremna na mirnu obnovu dijaloga s EU-om i zemljama članicama, ali i da je spremna ako stvari odu u drugom smjeru
"Rusija je spremna za rat s Europom, iako ga ne želi", ustvrdio je u četvrtak ruski predsjednik Vladimir Putin. Potom je nastavio:
"Mnogi govore o pripremama za rat do 2030. godine. Je li to točno? Nije. U prvom redu, mi smo spremni, ali ne želimo nikakav rat s Europom.”
Putin je na konferenciji za medije povodom rusko-afričkog summita ustvrdio da je "teško moguće" Rusiji nanijeti strateški poraz do 2030. godine. Uz to, Rusija podupire sve korake usmjerene na obnovu odnosa s Europom, kako u cijelosti, tako i s pojedinim državama, piše The Moscow Times.
Usporedbe s Hormuzom
No, istaknuo je da Rusija ne želi da situacija na Baltiku postane slična onoj u Hormuzu ili Perzijskom zaljevu.
"Ako se stvari previše zaoštre, neće biti pobjednika. Neka to nitko ne zaboravi. U protivnom bi moglo doći do situacije slične onoj koja se razvila u Hormuškom tjesnacu. Želi li netko da na Baltiku bude isto kao u Perzijskom zaljevu ili Hormuškom tjesnacu? Mi to ne želimo, ali odgovorit ćemo na svaki izazov", poručio je Putin.
O tome je razgovarao s finskim predsjednikom Alexanderom Stubbom i norveškim premijerom Jonasom Garom Støreom, koji je održan na njihovu inicijativu.
"Znam da su nakon toga bili izloženi kritikama, ali nije na nama da zajedno s vama procjenjujemo jesu li postupili ispravno ili pogrešno. Smatram da su postupili ispravno. Uostalom, u Europi postoje ljudi koji ne žele nanijeti Rusiji strateški poraz, kao što to žele neki drugi, nego žele uspostaviti neki oblik konstruktivnog dijaloga", zaključio je ruski čelnik.