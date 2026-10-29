Putin zaprijetio: 'Želite li da na Baltiku bude kao u Hormuzu? Mi ne, ali smo spremni'

"Rusija je spremna za rat s Europom, iako ga ne želi", ustvrdio je u četvrtak ruski predsjednik Vladimir Putin. Potom je nastavio:

"Mnogi govore o pripremama za rat do 2030. godine. Je li to točno? Nije. U prvom redu, mi smo spremni, ali ne želimo nikakav rat s Europom.”

Putin je na konferenciji za medije povodom rusko-afričkog summita ustvrdio da je "teško moguće" Rusiji nanijeti strateški poraz do 2030. godine. Uz to, Rusija podupire sve korake usmjerene na obnovu odnosa s Europom, kako u cijelosti, tako i s pojedinim državama, piše The Moscow Times.