pripreme za rat

Putin zaprijetio: 'Želite li da na Baltiku bude kao u Hormuzu? Mi ne, ali smo spremni'

M.Da.

29.10.2026 u 23:17

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da je Rusija spremna na mirnu obnovu dijaloga s EU-om i zemljama članicama, ali i da je spremna ako stvari odu u drugom smjeru

"Rusija je spremna za rat s Europom, iako ga ne želi", ustvrdio je u četvrtak ruski predsjednik Vladimir Putin. Potom je nastavio:

"Mnogi govore o pripremama za rat do 2030. godine. Je li to točno? Nije. U prvom redu, mi smo spremni, ali ne želimo nikakav rat s Europom.”

Putin je na konferenciji za medije povodom rusko-afričkog summita ustvrdio da je "teško moguće" Rusiji nanijeti strateški poraz do 2030. godine. Uz to, Rusija podupire sve korake usmjerene na obnovu odnosa s Europom, kako u cijelosti, tako i s pojedinim državama, piše The Moscow Times.

vezane vijesti

Usporedbe s Hormuzom

No, istaknuo je da Rusija ne želi da situacija na Baltiku postane slična onoj u Hormuzu ili Perzijskom zaljevu. 

"Ako se stvari previše zaoštre, neće biti pobjednika. Neka to nitko ne zaboravi. U protivnom bi moglo doći do situacije slične onoj koja se razvila u Hormuškom tjesnacu. Želi li netko da na Baltiku bude isto kao u Perzijskom zaljevu ili Hormuškom tjesnacu? Mi to ne želimo, ali odgovorit ćemo na svaki izazov", poručio je Putin.

O tome je razgovarao s finskim predsjednikom Alexanderom Stubbom i norveškim premijerom Jonasom Garom Støreom, koji je održan na njihovu inicijativu.

"Znam da su nakon toga bili izloženi kritikama, ali nije na nama da zajedno s vama procjenjujemo jesu li postupili ispravno ili pogrešno. Smatram da su postupili ispravno. Uostalom, u Europi postoje ljudi koji ne žele nanijeti Rusiji strateški poraz, kao što to žele neki drugi, nego žele uspostaviti neki oblik konstruktivnog dijaloga", zaključio je ruski čelnik.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PRVI SU VEĆ PODIJELJENI

PRVI SU VEĆ PODIJELJENI

Vučićev propagandist najavio 1000 otkaza: 'Voli vas vaš Žex'
izraz sućuti

izraz sućuti

Stižu izrazi sućuti nakon pada helikoptera kod Brčkog: Javili se Dodik, Meloni, Kallas...
AMBICIOZNO

AMBICIOZNO

SDP i Možemo! predstavili program gospodarenja otpadom: Potrebna dva mandata i milijarde eura?

najpopularnije

Još vijesti