Putin vozeći kamion otvorio most koji povezuje Rusiju s Krimom

Vladimir Putin, ruski predsjednik, vozeći kamion otvorio je 19 kilometara dug most koji Rusiju povezuje s Krimom, ukrajinskim poluotokom koji je Moskva anektirala 2014. Putin je vozio kamion Kamaz ruske proizvodnje, a iza njega je išla kolona od tridesetak građevinskih vozila. Most sa četiri traka bit će za javnost otvoren u srijedu, dok željeznički s dvije pruge u funkciji bi trebao biti do kraja 2019.

