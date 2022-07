Putin: Svi trebaju znati da mi još nismo ništa ozbiljno započeli

Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je izazov Zapadu poručivši mu "neka samo pokuša" poraziti Rusiju "na bojnom polju" u Ukrajini, gdje Moskva "još nije počela ozbiljne stvari"

"Danas čujemo da nas žele pobijediti na bojnom polju. Što reći? Neka pokušaju!", rekao je Putin na sastanku sa čelnicima skupina u donjem domu parlamenta koji je prenosila televizija.

"Više puta smo čuli da se Zapad želi boriti s nama do posljednjeg Ukrajinca. To je tragedija za ukrajinski narod. No čini se da sve ide u tom smjeru", dodao je.

Ove ratoborne izjave dolaze u vrijeme kada su Sjedinjene Države i europske zemlje ovih tjedana ubrzale dopremu oružja ukrajinskim snagama koje pokušavaju zaustaviti napredovanje ruske vojske na istoku zemlje.

"Svi moraju znati da još nismo počeli ozbiljne stvari" u Ukrajini, rekao je Putin u svom govoru, jednom od najoštrijih zadnjih tjedana.