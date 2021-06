Putin sletio u Ženevu; sastanak s Bidenom trajat će satima

Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u srijedu u Ženevu na prvi sastanak s američkim predsjednikom Joeom Bidenom, na kojem će se vjerojatno istaknuti "crvene linije" kao i zajednički interesi

Suprotno ranije izrečenim riječima da je Putin ubojica i da nema dušu, Biden je u ponedjeljak na samitu NATO-a nazvao Putina "inteligentnim" i "tvrdim" te rekao da je on "dostojan protivnik".

Sastanak koji treba početi poslije podne trajat će najmanje pet sati.

Kremlj i Bijela kuća pokušali su umanjiti očekivanja od susreta nakon kojega će se oba lidera pojaviti odvojeno pred kamerama.

Do susreta dolazi na kraju Bidenova prvog višednevnog posjeta Europi u svojstvu američkog predsjednika, tijekom kojeg je posljednjih dana imao susrete s čelnicima skupine G7 - najrazvijenijih zemalja svijeta, sa svojim partnerima u NATO-u te s čelnicima Europske unije.

"Jasno ću dati do znanja predsjedniku Putinu da postoje područja na kojima možemo surađivati ako se za to odluči", rekao je Biden. A za područja u kojima se ne slažu kazao je "da će jasno dati do znanja gdje su crvene linije".

Biden je također rekao da će izraziti kritike u vezi s pogoršanjem ljudskih prava u Rusiji kao i u vezi s njezinom ulogom u kibernetičkim napadima na američke tvrtke i miješanjem u američke izbore.