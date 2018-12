Putin se bori protiv repera, Marie Le Pen odjenula žuti prsluk, Soros protiv 'robovskog' zakona

Koliko je 200 zemalja na sastanku u Katowicama ozbiljno shvatilo primjenu Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama? Gubi li Emmanuel Macron rat sa 'žutim prslucima'? Zašto je belgijski premijer Charles Michel dao ostavku? Čeka li Europu novi val džihadističkog terora nakon Trumpove odluke o povlačenju američkih trupa iz Sirije? Boji li se Trump demokrata-milijardera na sljedećim izborima 2020.? O događajima koji su obilježili tjedan čitajte u pregledu Davorke Grenac

Argumenti optimista: 'Konačno možemo krenuti naprijed', kažu. Usvojen je detaljan skup pravila za provedbu dogovora koji traži da svaka vlada slijedi jedinstvene standarde za mjerenje i transparentnu politiku praćenja i izvještavanja o emisiji štetnih plinova te ih poziva da u tome budu što revniji do sljedećeg sastanka 2020. Sporazum je prihvatio i SAD, mada je predsjednik Trump najavljivao izlazak iz njega.

Koliko su vlade ozbiljno shvatile sporazum u Katowicama, vidjet će se na UN-ovoj 'štih-probi', konferenciji 2019. u Čileu, a 2020. je rok do kojeg zemlje moraju ispuniti obećanja dana u Poljskoj, zemlji ugljena.

Argumenti pesimista: 'Hoće li vlade poštivati dogovor, to ovisi samo o njihovoj dobroj volji.' Brazil traži izuzeće jer u rukavu ima džokera Amazonu, 'pluća Zemlje', kojom bi kompenzirao malo veću emisiju od dogovorene. Turci traže da ih se ne svrstava u razvijene, nego među zemlje u razvoju, što im omogućuje popust… Zemlje u razvoju nisu čvrsto obećale da će se pridržavati dogovora, a veliki proizvođači nafte kao što su Saudijska Arabija, Kuvajt, Rusija i Amerika formalno podupiru dogovor o smanjenju korištenja fosilnih goriva , ali ne uzimaju ozbiljno dramatično upozorenje Vijeća za klimatske promjene (IPCC), globalnog tijela vodećih klimatologa u svijetu, da sljedećih 12 godina zagrijavanje atmosfere ne smije prijeći 1,5 stupnjeva u odnosu na predindustrijsku razinu jer će to dovesti do ozbiljnih posljedica za Zemlju, uključujući odumiranje koraljnih grebena, nestanak biljnih i životinjskih vrsta, poplave, suše i krizu u proizvodnji hrane.

‘Sretan Božić, gospodine premijeru’ - nazvani su masovni prosvjedi u Mađarskoj. Četvrti put u tjedan dana, prošle nedjelje na ulice je izašlo 10.000 građana, studenata, sindikalista i pripadnika oporbenih skupina prosvjedujući protiv novog ‘robovskog’ zakona o radu koji dopušta poslodavcima da od radnika traže do 400 prekovremenih sati godišnje s rokom plaćanja do tri godine odgode. Tko stoji iza prosvjeda? Tko drugi nego dežurni Krampus za mađarsku vlast - George Soros.

Vijest o Trumpovoj odluci o povlačenju 2000 američkih vojnika iz Sirije prošlog tjedna puknula je iz vedra neba. Trump kaže da je ISIL u Siriji poražen, Britanci tvrde da rat nije gotov. Kongresnici i Pentagon govore o napuštanju saveznika, izdaji Kurda koji su se borili s američkim trupama i da će sada biti prepušteni na milost nemilostivoj Turskoj, a prostor prepušten Rusiji i Iranu. Interpol pak upozorava na to da je Trumpov potez ‘sjajan poklon’ islamskim ekstremistima te da Europa može očekivati novi val terora.

No Trumpa možda brine nešto drugo. Polovina predsjedničkog mandata odmiče, što znači da počinje kampanja za novi. Trump jest milijarder, ali demokratski ‘klub momaka milijardera’, dečki potkoženijih od sadašnjeg republikanskog predsjednika, također je zainteresiran za ulazak u Bijelu kuću 2020., nagađa prošlog tjedna Guardian. List predviđa da će to biti bivši gradonačelnik New Yorka i biznismen Michael Bloomberg, težak 52 milijarde dolara, investitor u hedge fondove i aktivist Tom Steyer te bivši izvršni direktor Starbucksa Howard Schultz. Steyer i Schulz su zajedno procijenjeni na 50 milijardi. U odnosu na njih, Trumpova 3,1 milijarda obična je sića, što znači da bi demokratski dečki mogli imati puno više para i donatora u borbi za sljedećeg američkog predsjednika.

Vladimira Putina ne brine predsjednička stolica, već ruski reperi. Od reperskih tema kao što su seks, droga i prosvjedi, droga je najveća briga jer je to put do degradacije nacije, kaže on, ali se čini da ga posebno žuljaju reperski kritičari vlade koji se bune protiv njezine konzervativne ideologije u svim sferama života, piše Reuters. Putin kaže kako je svjestan da bi zabrane koncerata i uhićenja bili kriva taktika bez rezultata, pa je svoju administraciju i ministarstvo kulture zadužio da nađu rješenje. Predsjednik, naravno, nije generalno protiv repera. Sviđa mu se reperska zvijezda Timati koji repa: ‘Moj najbolji prijatelj je predsjednik Putin.'