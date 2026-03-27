Putin o boljim odnosima s EU: 'Ne isključujem mogućnost'

I.K./Hina

27.03.2026 u 18:25

Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: SERGEI ILNITSKY
Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je rekao da Moskva ne isključuje mogućnost poboljšanja odnosa s europskim državama.

Govoreći na sjednici ruskog sigurnosnog vijeća, Putin je rekao da Rusija „nikad nije odbacila razvoj tih odnosa, kao ni njihovu obnovu”, stoji u transkriptu koji je objavio Kremlj.

Kao uzrok razdora Putin je ponovno naveo svrgavanje promoskovskog ukrajinskog predsjednika Viktora Janukoviča, nakon masovnih prosvjeda 2014. godine.

Ruski predsjednik govorio je o „državnom udaru” koji su podržali SAD i nekoliko europskih država, prenosi agencija dpa.

Lanac tragičnih događaja

Prema njegovim riječima, to je označilo početak „lanca tragičnih događaja koji se u Ukrajini odvijaju i danas”.

Sigurnosno vijeće trebalo bi razmotriti stanje odnosa s europskim državama, a posebice s Europskom unijom, zaključio je Putin.

Na istom sastanku procjene tih odnosa iznio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, no Kremlj nije objavio detalje njegovog obraćanja.

