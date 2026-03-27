Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je rekao da Moskva ne isključuje mogućnost poboljšanja odnosa s europskim državama.
Govoreći na sjednici ruskog sigurnosnog vijeća, Putin je rekao da Rusija „nikad nije odbacila razvoj tih odnosa, kao ni njihovu obnovu”, stoji u transkriptu koji je objavio Kremlj.
Kao uzrok razdora Putin je ponovno naveo svrgavanje promoskovskog ukrajinskog predsjednika Viktora Janukoviča, nakon masovnih prosvjeda 2014. godine.
Ruski predsjednik govorio je o „državnom udaru” koji su podržali SAD i nekoliko europskih država, prenosi agencija dpa.
Lanac tragičnih događaja
Prema njegovim riječima, to je označilo početak „lanca tragičnih događaja koji se u Ukrajini odvijaju i danas”.
Sigurnosno vijeće trebalo bi razmotriti stanje odnosa s europskim državama, a posebice s Europskom unijom, zaključio je Putin.
Na istom sastanku procjene tih odnosa iznio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, no Kremlj nije objavio detalje njegovog obraćanja.