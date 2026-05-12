Putin na večeru pozvao svoju učiteljicu: Njeno pitanje je raspirilo teorije

M.Da.

12.05.2026 u 20:38

Vladimir Putin i Vera Gurevič
Vladimir Putin i Vera Gurevič Izvor: Profimedia / Autor: Not supplied / WillWest News / Profimedia
Ruski predsjednik je na večeru povodom Dana pobjede pozvao svoju učiteljicu njemačkog, Veru Gurevič. Ranije se pisalo i govorilo da Putin diktira tempo rata u Ukrajini iz bunkera, jer strahuje od atentata ili potencijalnog puča

Iako je proslava Dana pobjede obilježena pojačanim sigurnosnim mjerama, a vojna parada je prošla bez teškog naoružanja, ruski predsjednik Vladimir Putin ponovno je iznenadio.

Naime, na večeru je izveo svoju nekadašnju učiteljicu njemačkog jezika, 92-godišnju Veru Gurevič. Dočekao ju je u predvorju hotela u Moskvi s buketom cvijeća. 

Iako iz Kremlja navode da je Putin pri izlasku iz hotela razgovarao sa slučajnim prolaznicima, objava snimke pokrenula je neke sumnje. 

Neki su uvjereni da Putin ima dvojnika, jer ga je učiteljica upitala: "Jesi li to ti?". Osim toga, piše Reuters, mnogo se tinte potrošilo i na to gdje se Putin nalazi i je li živ. Naime, uoči proslave pobjede nad nacističkom Njemačkom, govorilo se da Putin koordinira napade na Ukrajinu iz bunkera, jer je u strahu od atentata ili potencijalnoh puča.  

Novi udar na apartmane? Iznajmljivači i obrtnici žestoko kritiziraju zakon
Saudijska Arabija je nekoliko puta napala Iran: O ovome se dosad ništa nije znalo
Anušić oduševljen ročnicima: 'Iznenadili biste se koliko su zreli i odgovorni'

