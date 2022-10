Pupovac: Optužnica protiv Borisa Miloševića bit će mu još jači motiv da ustraje u stvarima koje je radio do sada

U intervjuu tjedna na N1 televiziji, predsjednik SDSS-a i Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac komentirao je niz aktualnih tema iz života srpske zajednice u Hrvatskoj, od optužnice protiv SDSS-ovog zastupnika Borisa Miloševića do pitanja ćirilice u Vukovaru

Gostujući u emisiji Točka na tjedan televizije N1, Pupovac je rekao da će Boris Milošević ostati saborski zastupnik SDSS-a jer je to njegovo ustavno pravo. 'Za to nema nikakvih zakonskih ograničenja, a sigzuran sam da nema ni moralčnih prepreka da obavlja posao ta koji je izabran i da radi posao u skladu sa svojim mandatom. Optužnica je dodatan motiv za Miloševića da radi svoj posao, da nastavi političko djelovanje i da ustraje u stvarima koje je radio do sada', rekao je Pupovac.