Pupovac: Ne vidim razloga da gayevi ne bi mogli usvajati djecu

SDSS će podržati borbu za rodnu ravnopravnost, kao što su usvajanje djece od strane istospolnih parntera, najavio je Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a

'Interes je svih nas da se loša prošlost ostavi iza nas. ZDS, svastike, ustaški ili četnički simboli ne trebaju imati prava javnosti. Vijeće je izradilo dokument po kojem je korištenje pozdrava 'Za dom spremni' dopušteno u specifičnim okolnostima, i to specifičnim skupinama, no to se na kraju pretvorilo u to da se tiskaju majice s pozdravom ZDS. Stav SDSS-a je poznat, za to nema mjesta, to moramo regulirati zakonom', rekao je Pupovac.

Osvrčući se na suspenziju dekanice zagrebačkog Filozofskog fakulteta rekao je kako je to vrlo opasno i neprihvatljivo.

'Blizu sam toga da kažem da to što se događa na zagrebačkom Sveučilištu predstavlja najgori tip političkog ponašanja.' rekao je, između ostaloga, Pupovac dodavši kako suspenzija dekanice predstavlja odmazdu s neistomišljenicima koja se može nazvati posebnim imenom te da bi nadležne službe trebale brzo reagirati.

Predsjednik SDSS-a također je poželio da se SDP što skorije konsolidira, napomenuvši kako je ta stranka važna zbog političke stabilnosti, a preporučio im je da bi im bilo najbolje ugledati se u HDZ koji je postao mnogo dinamičnija stranka, kao i u zeleno-lijevu koaliciju koja predstavlja iznimno dinamičnu političku grupaciju.

Kad je riječ o Vukovaru, Pupovac je rekao da je gradonačelnik Ivan Penava već izgubio lokalne izbore u tom gradu, otprilike u isto vrijeme kad je počeo dijeliti građane i zazivati sukobe, a Domovinskom pokretu poručio je kako je "svatko kovač svoje sudbine".

'Što budu manje udarali čekićem po drugima, a više kalili svoj program, to će biti dugovječniji', slikovit je bio predsjednik SDSS-a.

Pupovac je rekao kako 'dijele brigu u vezi sa svime što se događa u Srbiji'.

'Srbija je u geopolitičkom smislu poligon iznimno značajnih sukoba kad su u pitanju očekivanja politika ključnih aktera u regiji, a Hrvatska sasvim sigurno nije među onima koji na bilo koji način kompliciraju te stvari', istaknuo je.

Na pitanje znači li to da je kritičan prema Vučićevim optužbama da je Hrvatska pridonijela nedavnim neredima, Pupovac je rekao kako napisi koje su objavljivali pojedini hrvatski mediji, a koji su bili povod za takvu Vučićevu reakciju, sasvim sigurno nisu bili dovoljni da bi se prozivalo hrvatsku vlast.