Pun predrasuda, maglovito zagrebačko jutro proveo sam promatrajući vrapce, zebe, sjenice... Smrznut, nisam se zakačio. Vi biste mogli

Dok je u svijetu promatranje ptica ozbiljan turistički biznis, kod nas je to još uvijek u povojima i mnogi će dočekati promatrače ptica s podignutom obrvom. Novinar tportala proveo je hladno subotnje jutro s promatračima ptica na zagrebačkom jezeru Bundek

Ideja da promatram ptice zazvučala mi je isprva kao jedan od zadataka koji Tony, novinar iz The Tambury Gazzete, svakodnevno obavlja u sjajnoj Netflixovoj seriji 'After life'. A on tamo, recimo, radi i priču o čovjeku kojem je pukla vodovodna cijev pa mu je natopila zidne tapete i na njima napravila sliku glumca Kennetha Branagha.

Promatranje ptica nekako sam povezivao s poslom ornitologa i čuvara prirode, ali nikako s nekakvim događanjem koje je u svijetu, doznat ću kasnije i shvatiti da sam imao predrasude, ozbiljan turistički biznis.

Naoružan skepsom, koju je pojačalo minus dva stupnja Celzijusa te magla od koje niste mogli vidjeti stabla, a kamoli ptice, zaputio sam se na Bundek, na kojem je udruga Biom zakazala druženje sa svima onima koji se zanimaju za ptice.