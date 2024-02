Puljak pozvao Splićane na prosvjed u Zagreb, Centar će osigurati prijevoz

Za vladajući HDZ Puljak je ustvrdio da 'želi i dalje razvijati državu straha'. Pri tomu je naglasio kako 'nema šanse' da u ovu koaliciju stranka lijevo-liberalnog spektra uđe netko, tko bi surađivao s Hrvatskom demokratskom zajednicom.

Puljak je najavio da će i osobno govoriti na subotnjem prosvjedu na Markovom trgu i kako vjeruje da će Markov trg biti ispunjen. 'Ovim skupom želimo ohrabriti one koji žele drugačiju Hrvatsku da imaju mogućnost na parlamentarnim izborima izabrati one koji to mogu i ostvariti', dodao je.

Puljak kaže i kako je stranka Centar u Splitu pokazala da se može voditi politika koja zagovara drukčiju Hrvatsku.