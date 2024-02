Puljak: HDZ je okupirao sve institucije, od lovačkih društava do pravosuđa

Komentari premijera Andreja Plenkovića na jučerašnji prosvjed su bili da se ovdje radi o proruskom skupu, Puljak se i sam zapitao zašto on to govori, ali kako kaže, primijetio je da je bio malo nervozniji nego inače, možda je očekivao manje od ovog skupa pa ga je to iznenadilo.

- Ovo što se jučer dogodilo pokazalo je potencijal u društvu za promjene i nadam se da ćemo to iskoristiti. Zašto je premijer nazvao prosvjednike da su prorusi, stvarno mi nije jasno, kazao je Puljak u Nu2 na HRT-u.

Dodaje kako smatra da je režim Vladimira Putina autokratski i o njemu misli sve najgore.