Puhovski: 'Prisila na vjeronauk slabi utjecaj vjere. Kao ateist ja to politički podržavam'

Politički analitičar Žarko Puhovski objašnjava da se zbog epidemioloških mjera u školama prisiljava djecu slušati neobavezni predmet koji ne žele. U kontekstu najnovije odluke Ustavnog suda kazao je: "Još od Golog otoka nije bilo moguće ograničavati ljudima slobodu bez suda. Do Stožera"

Otkako je počela školska godina, pokazalo se da u pojedinim školama djeca koja ne pohađaju na vjeronauk, moraju ostati u učionici na satu.

"Djeca ne mogu ići niti na hodnik, jer im je i to zabranjeno", rekao je Puhovski.

"Sada ih prisilno držite na nastavi vjeronauka, što je pogrešno", kazao je Puhovski i nastavio, "Ja to politički od srca podržavam, jer svaka prisila na vjeronauk slabi utjecaj vjere. Ja to kao ateist od srca podržavam, jer povećava broj ateista. Politički gledano, to je dobro za ateiste, a loše za vjeru", kazao je na N1.

Primijetio je i to da su ravnatelji i škole pod "užasnim pritiskom", jer im je praktično nemoguće u ovim uvjetima organizirati boravak za tu djecu, kad im nedostaje osoblja poput domara i čistačica, odnosno prostora.