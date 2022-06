Puhovski o slabom odazivu na splitskim izborima: 'Ljudima je dosta ove igre, postoji zgražanje and političkim životom'

Politički analitičar i profesor filozofije Žarko Puhovski u specijalnoj emisiji N1 komentirao je izbore u Splitu

O rekordno niskom izlasku birača na izbore u Splitu Žarko Puhovski za N1 je rekao: “Većini je plaža dovoljno blizu da stignu i na biralište. Kod nas već 20 godina važi glupost da završavaju u 19 sati. Svugdje je barem do 20 sati. Ovdje se radi o tome da je ljudima dosta ove igre, ne samo splitske, postoji zgražanje nad političkim životom. Nije im važno. Izbori moraju biti pripremljeni kao i sve drugo, oni nisu praznik demokracije, nego radni dan demokracije.”

“Puljak će vjerojatno opet dobiti podršku, pitanje je koliko. Što manja izlaznost, to bolje za SDP ili HDZ, to se govorilo. SDP ne postoji u Splitu, a HDZ se dijelom podijelio na one koji su za Đogaša (službena linija) i oni koji su bliže Kerumu. U Zagrebu se prvi put u povijesti dogoilo da ni SDP ni HDZ ništa u gradu ne znače. Ispali su iz igre u još nekoliko gradova što je prije nekoliko godina bio slučaj. To se dogodilo i u Splitu, a sad bi se moglo promijeniti”, dodao je.