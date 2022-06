Sučelili se kandidati za gradonačelnika Splita, evo koja su silna obećanja ponudili Splićanima

Ušli smo u završnicu bitke za Split. U posebnom izdanju Otvorenog sučelili su se kandidati za gradonačelnika čije liste za Gradsko vijeće, prema HRT-ovoj anketi, prelaze 5% potpore birača - Ivica Puljak (Centar), Zoran Đogaš (HDZ, HSS), Željko Kerum (HGS), Davor Matijević (SDP, HSU), Josip Markotić (Most) i Kristina Vidan (Pametno za Split i Dalmaciju).

- Izbori su po svima bili apsolutno nepotrebni, smatra Zoran Đogaš . Kazao je kako je Puljak u Gradskom vijeću imao ugodnu situaciju. Međutim, dodao je - sada on ima šansu da uđe u Banovinu i pokaže kako se može vladati pristojno i na civiliziran način uz pristojno komuniciranje i uvažavanje svih u Vijeću.

Komentirajući u Otvorenom navode da se na izbore ide zbog njegove lojalnosti Bojanu Ivoševiću Ivica Puljak se osvrnuo na kampanju. Ponovio je kako su na udaru jer su 'zavrnili špine' i stali na kraj koruptivnoj kriminalnoj hobotnici, za što velikih zasluga ima i Ivošević. - Meni je drago što je kampanja na kraju. Ovo je bila najprljavija kampanja u splitskoj, ali i hrvatsoj politici, kazao je Puljak. Kazao je kako je frapiran količinom napada na njega i njegove suradnike. Oni su bili ispod svake civilizacijske razine, a najstrašnije je to što se u sve to uključilo, kako kaže - kriminalno podzemlje.

- Jedno od naviše gorućih pitanja u Splitu je pitanje gospodarenja otpadom. Karepovac može trajati još najviše dvije godine i stupanj odvajanja otpadom mora se povećati. Dobilo bi se na vremenu za gradnju sortirnice i kompostane te kako bi se počelo građanima naplaćivati po količini otpada, a one koji ga ne odvajaju - sankcionirati, kazala je Kristina Vidan.

S obzirom na visoke cijene kvadratnog metra, kako mlade obitelji mogu doći do krova nad glavom?

Puljak je rekao kako je to veliki problem kako mladim ljudima u Splitu pomoći da dođu do stambenih kvadrata. - Mi smo željeli da mladi ljudi ostanu u Splitu, ali i privući druge mlade ljude. Tu smo osmislili neke od programa i nastavili neke od programa koje smo započeli. Jedan od najboljih programa za poticajnu stanogradnju koju ćemo mi pretvoriti u izgradnju stanova za dugoročni najam su stanovi na Korešnici gdje će se izgraditi 1145 stanova u sedam faza. Počeli bi graditi do kraja ovog mandata.

Đogaš je rekao da mu nije drago da su svi protukandidati rekli da će se potruditi osigurati svim ljudima u centru bolji život. -Tamo se u ovakvim turističkim uvjetima neodrživim za turizam, gdje vlada kaos i puno je veći nego što je bio ikad prije s velikim brojem taksija i garaža.

Kerum je rekao kako se dosta mladih iselilo iz Splita, ali ih se dosta i vraća. - Splitu treba novi kvart i to će biti na Stinicama, to je gradska zemlja većinom, ima i privatne. Oni žele raditi. Tamo treba izgraditi komercijalne stanove i stanove POS-a. POS-ovi stanovi se mogu napraviti za osamnaest mjeseci ako bude dobra organizacija i natječaj i za cijenu od 1200 eura.