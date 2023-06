Puhovski: Može li HDZ funkcionirati bez Plenkovića? Ne vjerujem

“Rekao bih da im treba priznati 30 posto raznih stvari koje su napravili naprosto jer su bili na vlasti i mogli su. Ali ipak mislim da je već dio negativan. … Napravili su značajan obrat sa Sanaderom, od onog ludovanja na splitskoj rivi do europskog puta. Cijena je bila visoka u korupciji, ali je odmak postignut. Od onda se HDZ okrenuo nekoj vrsti desnog centra. Oni su krenuli ka desnom centru i time marginalizirali desnicu. Imali su nevjerojatnu sreću da žive u razdoblju višegodišnjeg pokušaja samoubojstva ljevice, oni zaista nemaju oporbu u ovom trenutku”, govori Puhovski.

Na pitanje o smjeru u kojem Plenković vodi HDZ, Puhovski kaže: “Uspio je pacificirati bivše ministre, očito mu je osnovna nit vodilja stabilnost, i to stabilnost s njim na čelu i to funkcionira. Može li to funkcionirati bez njega, ne vjerujem.”

Puhovski ne vidi kako bi HDZ mogao izgubiti naredne parlamentarne izbore, a kaže da ne vidi ni kako bi Milanović mogao izgubiti predsjedničke.