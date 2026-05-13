Povijesni zaokret u Kijevu: Zelenski okreće leđa Trumpu

Američki predsjednik Donald Trump nakon povratka u Bijelu kuću postupno je promijenio odnos Washingtona prema Ukrajini, a sada se čini da i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski počinje uzmicati od nekadašnjeg ključnog saveznika

Dok mirovni pregovori praktički stoje, a rat ulazi u petu godinu, Kijev se sve više okreće Europi i vlastitoj vojnoj industriji, piše The New York Times. Prema pisanju lista, odnosi između Kijeva i administracije Donalda Trumpa počeli su se ozbiljno hladiti još nakon njegova povratka na vlast. No rat između SAD-a, Izraela i Irana dodatno je ubrzao taj proces. Američki pregovori o završetku rata u Ukrajini zamrznuti su još od veljače, kada su počeli prvi napadi na Iran, a Zelenski je posljednjih mjeseci počeo otvoreno kritizirati Washington na način koji je donedavno bio nezamisliv. Ukrajinski predsjednik zamjera SAD-u što je fokus prebacio na Bliski istok, tvrdeći da američki pregovarači više 'nemaju vremena za Ukrajinu'. Posebno je kritizirao odluku Washingtona da ublaži dio sankcija ruskoj nafti, ocijenivši da Moskvi to daje 'osjećaj nekažnjivosti'.

Kijev se priprema za dug rat U Kijevu sve više prevladava uvjerenje da se Ukrajina mora pripremiti za dugotrajni sukob i razdoblje s manje američke pomoći. Analitičari smatraju da mirovni pregovori praktički više ne postoje. 'Pregovori su mrtvi. Rusija više nema motivaciju za ozbiljne razgovore, a SAD više ne djeluje kao pouzdan posrednik', rekao je Harry Nedelcu iz konzultantske kuće Rasmussen Global. Jedan od razloga zbog kojih si Ukrajina sada može dopustiti otvoreniji ton prema Washingtonu jest činjenica da više nije toliko ovisna o američkoj pomoći kao ranije. Tijekom posljednjih godina Kijev je snažno razvio vlastitu vojnu proizvodnju, posebno u području dronova i sustava elektroničkog ratovanja. Ukrajina danas proizvodi većinu bespilotnih letjelica koje koristi na bojištu. Prema riječima ukrajinske veleposlanice pri NATO-u Aljone Hetmančuk, domaći presretački sustavi sada obaraju više od 60 posto ruskih dronova. 'Osjećamo se samodostatnije nego prije', poručila je Hetmančuk. Europa preuzima glavnu ulogu Zelenski je posljednjih mjeseci intenzivirao diplomatske aktivnosti u Europi, zahvaljujući državama poput Njemačke i Italije na vojnoj pomoći u trenutku kada postoji strah da bi američke isporuke oružja mogle oslabjeti. Istodobno Ukrajina sklapa nove sigurnosne i tehnološke sporazume s državama Bliskog istoka, posebno oko izvoza iskustava i tehnologije povezanih s ratovanjem dronovima.