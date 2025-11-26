Dva pripadnika Nacionalne garde upucana u Washingtonu, Trump traži slanje još 500 gardista

Dvoje pripadnika američke Nacionalne garde upucana su u Washingtonu i nalaze se u kritičnom stanju, javljaju američki mediji

Pucnjava se dogodila u centru Washingtona, u blizini Bijele kuće. Policija je na X-u objavila da je došlo do pucnjave i savjetovala ljudima da izbjegavaju to područje.

Critical Incident: MPD is on the scene of a shooting at 17th and I Street, NW. Please avoid the area. Updates to come. — DC Police Department (@DCPoliceDept) November 26, 2025

🔴LIVE| Shooting in Washington DC, a few blocks away from the White House https://t.co/xJIlkVvcWa — Rudaw English (@RudawEnglish) November 26, 2025

Američki mediji javljaju da su upucana dva pripadnika Nacionalne garde. Iako je guverner Zapadne Virginije Patrick Morrisey objavio da su oba vojnika ubijena, kasnije je to demantirao, poručivši da 'dobivaju oprečna izvješća' o njihovom stanju.

We are now receiving conflicting reports about the condition of our two Guard members and will provide additional updates once we receive more complete information.



Our prayers are with these brave service members, their families, and the entire Guard community. — Governor Patrick Morrisey (@wvgovernor) November 26, 2025

Šef FBI-ja Kash Patel na press konferenciji kazao je da su dvojica pripadnika Nacionalne garde u kritičnom stanju nakon pucnjave u Washingtonu. Rekao je da će pucnjava biti istražena na saveznoj razini i tretirana kao napad na službenike za provođenje zakona. FBI će voditi istragu, dodao je.

Pucnjava u Washingtonu Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER





Pucnjava u Washingtonu Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER

Uhićen jedan napadač BBC navodi kako je policija uhitila jednog napadača. Motivi napada još uvijek nisu poznati, no neki izvori iz policije kazali su kako se radi o ciljanom napadu na pripadnike Nacionalne garde. Napadač u trenutku napada nije na sebi imao identifikacijske dokumente i trenutno ne surađuje s policijom. Jeffery Carroll, izvršni pomoćnik načelnika policije u Washingtonu, rekao je da je osumnjičenik došao iza ugla zgrade, podigao vatreno oružje i pucao na pripadnike Nacionalne garde. Drugi pripadnici Nacionalne garde odmah su reagirali te savladali napadača. Pritom su upucali napadača, koji se trenutno također nalazi u bolnici. Policija je potvrdila da zasad nema drugih osumnjičenika.

Reports of a shooting near the Farragut West Metro Station in Downtown Washington, D.C., only about a mile from the White House, with casualties and fatalities including two members of the National Guard. pic.twitter.com/WwlOalaDRE — OSINTdefender (@sentdefender) November 26, 2025

Pripadnici Nacionalne garde iz više saveznih država već su mjesecima u Washingtonu, kao dio Trumpove akcije suzbijanja kriminala u glavnom gradu, koja se od tada proširila na druge gradove diljem zemlje.

Nacionalna garda u Washingtonu Izvor: Profimedia / Autor: Andrew Leyden / Getty images / Profimedia







+10 Nacionalna garda u Washingtonu Izvor: Profimedia / Autor: Andrew Leyden / Getty images / Profimedia

Oglasio se Trump Iako se incident dogodio u blizini Bijele kuće, američki predsjednik Donald Trump trenutno boravi na Floridi. 'Bijela kuća je svjesna incidenta i aktivno prati ovu tragičnu situaciju. Predsjednik je obaviješten', rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt. Trump je napadača koji je navodno danas upucao dva pripadnika Nacionalne garde nazvao "životinjom", rekavši da će "platiti vrlo visoku cijenu".

'Životinja koja je upucala dvojicu pripadnika Nacionalne garde, od kojih su obojica teško ranjeni i sada se nalaze u dvije odvojene bolnice, također je teško ranjena, ali bez obzira na to, platit će vrlo visoku cijenu', napisao je Trump na Truth Socialu. Predsjednik je također pohvalio Nacionalnu gardu, vojsku i policiju, nazvavši ih 'uistinu sjajnim ljudima', koji imaju njegovu podršku. Trump je zatražio je slanje dodatnih 500 vojnika Nacionalne garde u Washington, nakon što su upucana dvojica pripadnika Nacionalne garde, rekao je ministar obrane Pete Hegseth.