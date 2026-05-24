KAMERE UHVATILE TRENUTAK

Pucnjava prekinula prijenos uživo, novinari u panici: 'Dolje, dolje! O moj Bože'

L. F.

24.05.2026 u 10:54

Pucnjava pred Bijelom kućom
Pucnjava pred Bijelom kućom Izvor: Screenshot / Autor: X
Bionic
Reading

Američka policija u subotu navečer pucala je na muškarca koji je u blizini Bijele kuće otvorio vatru i pritom ranio jednog prolaznika. Osumnjičeni je nakon intervencije policije prevezen u bolnicu, gdje je kasnije preminuo

Incident se dogodio dok su televizijske ekipe uživo izvještavale s prostora ispred Bijele kuće, pa su kamere zabilježile trenutke panike i pucnjave.

Novinar CBS-a Aaron Navarro usred javljanja uživo naglo je prekinuo izvještavanje nakon što su se začuli pucnjevi. Na snimci se vidi kako brzo skida opremu i traži zaklon.

U blizini je bila i novinarka ABC-ja Selina Wang, koja je izvještavala o američkim pregovorima s Iranom kada je nastao kaos.

‘Dolje! Dolje!’, čuje se kako netko viče na snimci.

‘Što se događa? O moj Bože’, rekla je Wang dok su se u pozadini čuli pucnjevi i uznemireni glasovi.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KOSTELIĆ, KOVAČEVIĆ...

KOSTELIĆ, KOVAČEVIĆ...

Otkriveni detalji 'Pavlekovih lista': Uz poznata imena navedeni i iznosi
OSVETA

OSVETA

VIDEO Šire se dramatične snimke iz Ukrajine: 'Da, Rusi su napali Orešnikom'
DOGOVOR BLIZU

DOGOVOR BLIZU

Američki državni tajnik najavio veliku vijest: Neka svijet bude spreman

najpopularnije

Još vijesti