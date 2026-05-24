Pucnjava prekinula prijenos uživo, novinari u panici: 'Dolje, dolje! O moj Bože'

Američka policija u subotu navečer pucala je na muškarca koji je u blizini Bijele kuće otvorio vatru i pritom ranio jednog prolaznika. Osumnjičeni je nakon intervencije policije prevezen u bolnicu, gdje je kasnije preminuo
Incident se dogodio dok su televizijske ekipe uživo izvještavale s prostora ispred Bijele kuće, pa su kamere zabilježile trenutke panike i pucnjave.
Novinar CBS-a Aaron Navarro usred javljanja uživo naglo je prekinuo izvještavanje nakon što su se začuli pucnjevi. Na snimci se vidi kako brzo skida opremu i traži zaklon.
U blizini je bila i novinarka ABC-ja Selina Wang, koja je izvještavala o američkim pregovorima s Iranom kada je nastao kaos.
‘Dolje! Dolje!’, čuje se kako netko viče na snimci.
‘Što se događa? O moj Bože’, rekla je Wang dok su se u pozadini čuli pucnjevi i uznemireni glasovi.