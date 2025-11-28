HARA PTIČJA GRIPA

Panika u domu britanske princeze: Za lokalno stanovništvo izdano upozorenje

28.11.2025 u 10:48

Dom princeze Beatrice i njezina supruga Edoarda Mapellija Mozzija, u idiličnom Cotswoldsu, našao se u problemu nakon što je u blizini njihove farme, vrijedne 3,5 milijuna funti, potvrđen slučaj ptičje gripe

Princeza Beatrice sa suprugom Edoardom i kćerima Siennom i Athenom živi na imanju pokraj posjeda Blenheim Palace, koje su kupili 2021. i otad ga postupno obnavljaju.

Britanski mediji navode da su nedavno uredili i staru štalu pored kuće, a spominje se da bi ondje u skoroj budućnosti mogla živjeti Beatricina majka Sarah Ferguson, koja mora napustiti Royal Lodge nakon niza financijskih i reputacijskih problema vezanih uz bivšeg supruga, nekadašnjeg princa Andrewa.

Administratori stranice Blenheim Communities, koja lokalno stanovništvo informira o svim novostima, objavili su da je na području posjeda potvrđen slučaj ptičje gripe te upozorili posjetitelje da izbjegavaju kontakt s bolesnim ili uginulim pticama.

'Nažalost, danas je potvrđen slučaj ptičje gripe na našem imanju. Pažljivo pratimo situaciju i radimo prema uputama DEFRA-e', navodi se u objavi.

Dan ranije, u obližnjem gradu Witneyju potvrđeno je da je uginuli labud s tamošnjeg jezera bio zaražen virusom H5N1. Uginula je i druga jedinka, a gradske službe upozorile su stanovnike da se ne približavaju bolesnim ili uginulim pticama te da ih prijave nadležnima.

Ptičja gripa posebno zabrinjava jer izaziva visoku smrtnost među domaćim i divljim pticama, a u rijetkim slučajevima može prijeći i na sisavce, pa čak i na ljude.

