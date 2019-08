Plenković pozvao Pupovca da ne pridonosi polarizaciji društva

U središnjici HDZ-a na Trgu žrtava fašizma u Zagrebu održan je sastanak vodstva stranke na kojem se razgovaralo aktualnoj političkoj situaciji

"Smatramo krajnje neprimjereno, pa i nedopustivo izjave našeg koalicijskog partnera koje su upućivale na zaključak da je Hrvatska faktor nestabilnosti u području jugoistoka Europe i da se suvremenu Hrvatsku uspoređuje s režimom NDH. Smatramo da to apsolutno ne stoji i da treba vrlo jasno kazati i to odlučno odbacujem. Takve teze ne stoje", kazao je Plenković novinarima nakon sastanka HDZ-ova vodstva u središnjici stranke.

Ponovno je oštro osudio prošlotjedne napade na pripadnike srpske nacionalne manjine i istaknuo kako očekuje od policije da će procesuirati počinitelje. Dodao je da je politika koju vode njegova Vlada i HDZ-a - stvarati zemlju u kojoj se sve manjine koje žive u Hrvatskoj osjećaju dobro i sigurno, "uključujući i naše sugrađane koji su predstavnici srpske manjine".

"Ne prihvaćam i odlučno odbacujem teze kojima se nastoji nametnuti to da u Hrvatskoj vlada klima koja potiče nesnošljivost prema manjinama, a najmanje to da je za to odgovorna naša Vlada i politika. Sve što radimo u protekle tri godine išlo je za smanjivanjem polarizacije u društvu, za uključivanjem manjina i u parlamentarnu većinu i posebno operativne programe za manjine, smanjivanje tenzija, dijalog, komunikacija, gradnja dobrosusjedskih odnosa. To je naša politika", poručio je premijer.

Želimo da stranke koje žive i pothranjuju polarizaciju budu jasno identificirane

Što se tiče daljnjih aktivnosti, želja im je, kaže, da u Hrvatskoj one političke stranke koje žive i pothranjuju polarizaciju budu vrlo jasno identificirane. To, dodao je, sigurno nije niti HDZ niti ova Vlada.

"Nametati tezu naše odgovornosti za politiku onih kojima je to očito jedina tema, koji perspektivu vide na tome i žele polarizaciju i konflikte, to nije naša politika, mi se s takvim strankama ne slažemo i u krajnjoj liniji one se kontinuirano u svojim aktivnostima bore upravo protiv nas. Protiv smo svake isključivosti", istaknuo je Plenković.

Od Pupovca očekuje da ne pridonosi polarizaciji društva. "Svatko tko je odgovoran u Hrvatskoj i obnaša ključne političke dužnosti, pogotovo kao dio parlamentarne većine treba pridonositi i smanjivanju tenzija", poručio je.

"Hoću da se obustavi ta jedna negativna spirala koja je krenula proteklih dana. Moramo kao Vlada i najjača stranka u parlamentarnoj većini kazati dosta sa spiralom mržnje", dodao je.