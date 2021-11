Prvi zagrebački vatrogasac o potresnoj epizodi: Sjećam se jednog maglovitog jutra, zazvonio mobitel poginulog mladića: uporno je zvonio, a na njemu je pisalo - mama

'Sjećam se jednog maglovitog jutra nakon pogibije u prometu, kad smo čekali suca istrage, a onda je zazvonio mobitel poginulog mladića: uporno je zvonio, a na njemu je pisalo - mama', kaže Siniša Jembrih zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba

'Teško je odgovoriti koja nam je vrsta intervencija najteža jer baš svaka nosi neke opasnosti. Možda se ljudima čini da su najzahtjevnije one koje su najviše medijski popraćene, no to je samo oko pet postosvih naših intervencija, ali svakodnevni požari stanova, kuća ili automobila također su vrlo naporni i traže veliku koncentraciju. Osim što gasimo požare, izvlačimo unesrećene u prometnim nesrećama, spašavamo iz liftova, bunara, vode, s visina i u elementarnim nepogodama. Možda su ipak najopasniji požari podruma i sličnih prostora, gdje dim i vrućina slabo izlaze van, ali i potkrovlja, koja je posebno teško gasiti', kaže Jembrih za Reviju HAK-a.